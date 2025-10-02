Close Menu
    Insta360 Wave: il vivavoce IA che rende le riunioni più smart

    Da Insta360 una soluzione che rivoluziona le riunioni aziendali. Insta360 Wave è un dispositivo di vivavoce e registrazione audio dotato di AI

    instawave-360

    Insta360 è lieta di annunciare Insta360 Wave, un dispositivo vivavoce professionale dotato di suite di registrazione IA integrata e creato per innalzare lo standard di chiarezza, intelligenza e versatilità di utilizzo per riunioni, podcast e molto altro.

    Insta360 Wave può vantare un esclusivo ed elegante design sospeso e dispone di un array 3D a 8 microfoni, di funzioni IA avanzate di cancellazione del rumore e rimozione del riverbero.

    Non solo, si integra alla perfezione con Insta360 InSight, l’assistente IA per le riunioni in uscita in contemporanea al prodotto.

    instawave-360

    Insta360 Wave: un nuovo concetto di vivavoce e registrazione audio

    Qualità audio superiore

    Insta360 Wave è stato progettato con un obiettivo chiaro in mente: ottenere un audio di livello professionale.

    Grazie al suo array 3D a 8 microfoni, fornisce un’acquisizione vocale dettagliata in Hi-Fi a 48 kHz, fino a 5 metri di distanza. La riduzione del rumore IA elimina oltre 300 tipi di suoni di sottofondo: dal ticchettio della tastiera ai rumori della strada.

    Inoltre, Insta360 Wave è dotato di cancellazione dell’eco acustico e di controllo automatico del guadagno, che agiscono in modo sinergico per garantire voci naturali e bilanciate, senza fastidiosi picchi.

    La rimozione del riverbero IA elimina i toni vuoti o distanti, permettendo un’acquisizione audio nitida e fedele alla realtà. E per garantire conversazioni fluide e bidirezionali senza interruzioni o ritardi, tutte queste funzioni sono abbinate alla tecnologia full duplex.

    instawave-360

    Array a 8 microfoni e acquisizione vocale fino a 5 metri di distanza

    Controllo touch intuitivo

    Grazie alla sua elegante interfaccia touchscreen, Insta360 Wave è semplice da utilizzare con input tattili. Basta un semplice tocco o uno scorrimento per attivare o disattivare il microfono, regolare il volume oppure avviare e interrompere le registrazioni.

    L’interfaccia permette anche di disattivare o regolare l’audio in qualsiasi momento. E quando la registrazione è terminata, la si può caricare direttamente sul cloud con un solo gesto.

    instawave-360

    Comodo display touch per eseguire ogni operazione con un solo tocco

    Beamforming adattivo

    Qualsiasi sia la configurazione, Insta360 Wave si adatta alla perfezione e  garantisce un audio ottimizzato. Grazie al beamforming adattivo, una funzione di cui normalmente dispongono solo i microfoni professionali, è possibile scegliere tra cinque modelli di acquisizione audio, ottimizzati per soddisfare ogni esigenza:

    • Omnidirezionale: acquisizione a 360 gradi ideale per le discussioni di gruppo.
    • Cardioide: acquisizione frontale focalizzata, ottimale per riunioni online e podcast.
    • Supercardioide: riduzione avanzata del rumore ambientale, perfetto per gli uffici più affollati.
    • Figura a 8: acquisizione audio davanti e dietro il dispositivo, ideale per i colloqui con due partecipanti.
    • Stereo: audio ampio e naturale, perfetto per utilizzi creativi come la registrazione di ASMR o musica.

    img 4

    Modalità di acquisizione audio “Figura a 8”

    Registrazione di riunioni e archiviazione in locale

    Con una pratica interfaccia touchscreen, Insta360 Wave funge anche da registratore portatile e autonomo.

    Ha a disposizione 32 GB di memoria integrata, che permettono di archiviare fino a 1.000 ore di audio. Basta un solo tocco per avviare la registrazione, mentre le funzioni di etichettatura e disattivazione dell’audio ti permettono di mantenere il controllo.

    Grazie a funzioni d’avanguardia come la pre-registrazione IA (che permette di registrare anche i 5 minuti prima dell’inizio effettivo della registrazione), non c’è imprevisto che tenga.

    Trascrizione IA e Assistente IA per le riunioni

    Insta360 Wave lavora in modo sinergico con il nuovo Insta360 InSight, un potente agente IA che rende subito utili e fruibili le conversazioni grazie a:

    • Trascrizione in 99 lingue.
    • Identificazione degli interlocutori ed etichettatura delle impronte vocali per rendere chiaro il riconoscimento di chi parla.
    • Glossari personalizzati specifici per ogni ambiente di lavoro che garantiscono precisione sui termini settoriali.
    • Riepiloghi intelligenti ed elenchi di impegni: una marcia in più per ogni progetto.
    • Funzioni di Q&A e chat IA (con la possibilità di utilizzare ChatGPT e Gemini) per ottenere risposte istantanee, facilmente riconducibili a momenti precisi della registrazione.
    • Archiviazione cloud illimitata con backup automatico delle registrazioni.

    img 5

    Riconoscimento vocale degli interlocutori e trascrizione automatica delle conversazioni

    Come offerta a tempo limitato, chi acquista Insta360 Wave nel primo periodo riceve l’accesso gratuito al piano Base di InSight, che include 300 minuti di trascrizione mensile, spazio di archiviazione e modelli standard.

    È possibile effettuare un aggiornamento al piano Pro, che offre fino a 1.200 minuti di trascrizione e funzioni IA più avanzate.

    img 6

    Abbinando la Insta360 Link 2, il Wave si trasforma in un potente dispositivo audio-video

    L’unione fa la forza: Wave + Link 2

    Per gli utenti che cercano una soluzione tutto in uno, Insta360 Wave si integra alla perfezione con il nostro best-seller per le riunioni, la webcam IA Insta360 Link 2. Basta installare Link 2 su Wave e otterrai una configurazione audio-video completa con controlli sincronizzati.

    La funzione di rilevamento della direzione di arrivo del suono di Insta360 Wave permette a Link 2 di cambiare automaticamente la messa a fuoco tra gli interlocutori: in poche parole, tracciamento degli interlocutori senza fili e riunioni con più partecipanti ancora più intelligenti e fluide.

    Accessori e configurazioni più ampie

    Insieme a Insta360 Wave, sono state create una serie di accessori che si adattano perfettamente a qualsiasi configurazione:

    • Cavo a Y: consente di ricaricare e trasferire dati contemporaneamente.
    • Supporto da tavolo: permette di posizionare Wave in modo fisso per utilizzarlo nelle sale riunioni.

    img 7

    Basta abbinare più Wave per creare configurazioni audio più ampie*

    Con opzioni aggiuntive come il Desktop Controller, l’utente ha a disposizione una configurazione e un controllo avanzati.

    Inoltre, Wave supporta la connessione wireless di più dispositivi*: una soluzione modulare e semplice da adattare anche ai team più dinamici, che permette di connettere più unità tra loro e coprire spazi ancora più ampi per le tue riunioni.

    *Funzione disponibile tramite un futuro aggiornamento del firmware.

    img 8

    Cavo a Y e alimentatore

    img 9

    Base di appoggio

    Prezzi e disponibilità di Insta360 Wave

    Insta360 Wave costituisce una piattaforma completa per registrare, comprendere meglio e condividere le conversazioni.

    È disponibile nelle colorazioni bianco (artic white) o nero (graphite black) presso rivenditori online e offline selezionati e su insta360.nital.it al prezzo suggerito al pubblico di € 319,00.

    • I primi acquirenti riceveranno un abbonamento gratuito al piano Base di InSight (offerta a tempo limitato).
    • Il piano Pro (20,99 €/mese o 113,99 €/anno) comprende 1.200 minuti di trascrizione, modelli avanzati, glossari settoriali e la funzione Chat IA con ChatGPT e Gemini.
    • Su richiesta, sono disponibili ulteriori crediti di trascrizione.

    Il nuovo standard per le riunioni intelligenti

    Con Wave, Insta360 sfida il concetto di “vivavoce”: non solo un dispositivo audio, ma uno strumento multifunzione che ricorda, organizza e migliora l’efficienza. Lavoro, apprendimento o creazione di contenuti: Insta360 Wave si adatta a qualsiasi utilizzo ed è fatto apposta per chi apprezza una comunicazione chiara e intelligente.

    Dichiarazioni

    Con Insta360 Wave abbiamo unito capacità di acquisizione audio professionali a un sistema IA che rende ogni conversazione semplice da ripercorrere, condividere e ancora più intelligente”, ha dichiarato Max Richter, VP del marketing e co-fondatore di Insta360. “Questo tipo di soluzione offre molto di più agli ambienti di lavoro e ai creatori di contenuti autonomi, rispetto agli altri vivavoce attuali”.

