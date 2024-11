Intellinet NextGen: gli Armadi Rack 19” a pavimento

INTELLINET Network Solutions, specialista in data communication, reti strutturate e cablaggio di reti, cavi ed accessori per computer, annuncia la nuovissima gamma di Armadi Rack 19” a pavimento Intellinet NextGen.

Intellinet NextGen è il frutto delle innovazioni apportate alla versione precedente per offrire una soluzione affidabile e sofisticata alle esigenze di montaggio e organizzazione degli apparati IT.

Nella nuova linea sono sempre presenti le caratteristiche fondamentali degli armadi rack Intellinet come la porta reversibile, i pannelli laterali e posteriori amovibili, lo zoccolo cieco con pannelli asportabili e la doppia coppia di montanti con unità numerate.

Le novità introdotte in Intellinet NextGen

La gamma Intellinet NextGen si distingue per una serie di miglioramenti tecnici e costruttivi, tra cui l’innovativo sistema di aggancio rapido dei montanti che permette la regolazione rapida grazie ad un sistema ad incastro sulla base; la riduzione del 50% di viti e dadi risponde alla necessità di un’installazione veloce e agevole con un ridotto utilizzo di utensili. I pannelli dotati di serrratura ad un quarto di giro rappresentano un elemento di sicurezza ma anche di praticità nell’installazione e configurazione degli apparati: la rimozione dei pannelli diventa un’operazione veloce e senza complicazioni per gli addetti ai lavori che possono risparmiare tempo prezioso nella fase di montaggio.

Un’altra caratteristica innovativa che facilita l’intervento nell’Armadio Rack è l’apertura della porta anteriore a 270° per consentire un accesso completo e agevole agli apparati contenuti all’interno. L’apertura del rack avviene tramite una maniglia a pulsante con chiave e la presenza di un inserto in PVC conferisce una maggiore fluidità durante l’apertura e la chiusura della porta, risolvendo problemi di allineamento.

Il fondo degli armadi rack Intellinet NextGen è provvisto di pannelli pretranciati centrali che possono essere rimossi per favorire il passaggio dei cavi; nelle serie con profondità e larghezza maggiorata sono previsti profili pretranciati anche lateralmente per far fronte ad un più rilevante presenza di collegamenti; il tetto è predisposto con una foratura per il sistema di ventilazione ed è provvisto, anche questo, di profili pretranciati per l’ingresso dei cavi.

Con una portata maggiorata, fino a 1000 Kg, questi armadi possono ospitare una vasta gamma di apparecchiature IT, inclusi server, switch, router, UPS e molti altri device.

La sua struttura robusta e solida, con montanti 19” e angolari da 3mm, garantisce la sicurezza e la stabilità di tutti gli apparati, compresi quelli critici, offrendo una soluzione affidabile per l’organizzazione del data center o della rete aziendale.

I miglioramenti introdotti nella gamma Intellinet NextGen hanno riguardato anche l’aspetto estetico e, pur mantenendo le dimensioni della versione precedente, gli armadi presentano aspetto gradevole dalle linee essenziali. Con profilo rosso, linee sobrie e pulite, si adattano perfettamente a ogni spazio, aggiungendo un tocco di stile anche se posizionato in un ufficio.

La serie NextGen di Intellinet rappresenta un’evoluzione significativa nell’ambito delle soluzioni di montaggio e organizzazione per l’infrastruttura IT; si pone come la scelta ideale per le aziende che cercano affidabilità, funzionalità e stile.