Kingston Digital Europe, società affiliata di memorie Flash di Kingston Technology, annuncia di aver siglato una partnership con NXP Semiconductors, per la realizzazione dei nuovi processori applicativi i.MX 8M Plus.

NXP è uno sviluppatore di processori applicativi leader nella creazione di soluzioni infrastrutturali per la tecnologia smart, Kingston non può quindi che essere orgogliosa di vedere la propria soluzione di memoria eMMC integrata nella scheda di riferimento del nuovo processore applicativo dell’azienda.

I produttori di dispositivi smart che richiederanno i kit di verifica tecnica di NXP con chipset i.MX 8M Plus avranno quindi incluso il componente eMMC di Kingston. La partnership non solo dà la possibilità a Kingston di approfondire il rapporto con NXP, ma permette anche all’azienda di far conoscere ulteriormente le proprie soluzioni di memoria integrata ad altri produttori del mercato IoT.

Le soluzioni di memoria e di storage di Kingston sono state incorporate anche nelle schede dei processori NXP delle precedenti generazioni i.MX 6 e i.MX 7.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Richard Bull, Strategic Marketing and Business Development Director di Kingston EMEA: «Siamo davvero onorati di estendere la nostra partnership con NXP, una delle principali aziende di semiconduttori al mondo, al loro ultimo kit di valutazione i.MX 8M Plus. I prodotti di Kingston alimentano qualunque tipo di sistema e dispositivo, dai data center ai PC aziendali e client, oltre che molti prodotti integrati. Lavoriamo nel settore delle memorie da oltre 33 anni e collaborare con NXP è un ottimo modo per incrementare ulteriormente il nostro business nelle soluzioni integrate».

Per Jeff Steinheider, Director Global Industrial Applications Processor Product Marketing di NXP Semiconductors: «Il nostro ultimo processore i.MX 8M Plus trova principali applicazioni nel machine learning, nel settore video e multimedia e nei dispositivi IoT industriali. Come già sperimentato con i precedenti processori applicativi, è fantastico lavorare con Kingston e includere le loro soluzioni di memoria integrata nei nostri kit di valutazione destinati a sviluppatori e produttori. Il nostro rapporto è profondo sia a livello di ingegneria che di marketing».

Risposta Kingston a uno stile di vita sempre più automatizzato

Kingston ha avviato il proprio business nelle memorie embedded già nel 2010, adeguandosi al trend degli smartphone, dei tablet e delle prime soluzioni IoT, allora in crescita.

In questi anni il mondo ha adottato uno stile di vita sempre più automatizzato, grazie ai dispositivi smart: la presenza e l’autorevolezza di Kingston nel settore delle memorie integrate è quindi cresciuta enormemente.

Di conseguenza, le soluzioni di memoria di Kingston possono trovare applicazioni industriali, come ad esempio nel monitoraggio delle flotte automobilistiche, o nei dispositivi che abilitano le telecomunicazioni 5G, nonché in molti prodotti di consumo domestici, tra cui gli altoparlanti Bluetooth, i robot aspirapolvere e i dispositivi wearable.