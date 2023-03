Con l’aggiunta di dissipatori di calore bianchi alla sua pluripremiata linea di moduli di memoria DDR5, Kingston FURY cura il design offrendo ulteriori opzioni a coloro che desiderano creare un sistema che si distingua dagli altri, dentro e fuori dal gioco.

Nello specifico, Kingston FURY Beast DDR5 offre una velocità superiore e soluzioni a bassa latenza per portare la vostra esperienza a un livello superiore di prestazione, ora con un design a basso profilo di diffusione del calore in bianco, per combinare la funzionalità di raffreddamento eccezionale a uno stile audace. È possibile scegliere un aggiornamento semplice e facile con Plug N Play a 4800MT/s1 o selezionare un kit certificato Intel XMP 3.0 o AMD EXPO.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB offre agli utenti una personalizzazione ulteriore con lo strumento Kingston FURY CTRL RGB, con la selezione o la customizzazione di uno dei 18 effetti di illuminazione RGB2 integrati, vibranti e sorprendenti, il tutto mantenuto fluido e all’unisono grazie alla tecnologia di sincronizzazione a infrarossi brevettata da Kingston.

La linea Kingston FURY Beast DDR5 raggiunge velocità fino a 6000MT/s, è disponibile in moduli singoli da 8GB, 16GB e 32GB, in kit da 2 fino a 64GB, e in kit da 4 in arrivo il prossimo mese.

Per i costruttori di sistemi e gli appassionati di PC fai-da-te che desiderano massimizzare le prestazioni delle loro piattaforme DDR5 di nuova generazione o completare l’aspetto dei PC di ultima generazione, Kingston FURY Renegade DDR5 potenzia il sistema con basse latenze aggressive e velocità estreme fino a 7200MT/s. Sia che si tratti di creare contenuti, di fare multi-tasking o di superare i limiti nel gioco, gli utenti possono sfruttare il potenziale di overclocking estremo delle DDR5 con stile.

Ancora una volta, Kingston FURY cura il design della linea DDR5: con FURY CTRL gli utenti possono scegliere tra 18 effetti di illuminazione personalizzabili per evidenziare gli eleganti diffusori di calore in alluminio di Kingston FURY Renegade DDR5 RGB, ora disponibili in bianco e argento.

Disponibili in capacità a modulo singolo da 16GB e 32GB e in kit da 2 a doppio canale con capacità fino a 64GB.

“Siamo orgogliosi di arricchire il look della nostra linea Kingston FURY DDR5 con l’aggiunta degli heat spreader bianchi“, ha dichiarato Iwona Zalewska, DRAM business manager di Kingston EMEA. “Con il fluire della creatività e l’evoluzione dei giochi, vogliamo dare ai nostri utenti la possibilità di scegliere i moduli che meglio si adattano al loro stile individuale”.

La linea di memorie Kingston FURY DDR5 è testata al 100% sulla velocità e supportata da una garanzia limitata a vita e dalla leggendaria affidabilità Kingston.

1) La memoria Kingston FURY™ Plug N Play funziona nei sistemi DDR5 fino alla velocità consentita dal BIOS del produttore. Il PnP non può aumentare la velocità della memoria di sistema più di quanto consentito dal BIOS del produttore. I prodotti Kingston FURY Plug N Play DDR5 supportano le specifiche XMP 3.0, pertanto è possibile ottenere l’overclocking anche attivando il profilo XMP integrato.

2) Illuminazione personalizzabile con il software [Kingston FURY CTRL] o con il software di controllo RGB della scheda madre. Il supporto della personalizzazione RGB tramite software di terze parti può variare.

3) Presente nelle Qualified Vendor List (QVL) dei principali produttori di schede madri del mondo.

4) Per saperne di più sui megatransfer al secondo – MT/s indica i megatransfer (milioni di trasferimenti) al secondo e rappresenta la velocità effettiva della memoria SDRAM DDR (Double Data Rate) in ambito informatico. Un modulo di memoria SDRAM DDR trasferisce i dati all’aumentare e al diminuire di ogni ciclo di clock (1 Hz).

Es: DDR4-3200 (PC4-3200)

Frequenza di clock: 1600 MHz

Velocità di trasferimento dati: 3200MT/s

Larghezza di banda: 25.600 MB/s (25,6 GB/s)