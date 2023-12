Netgear per un regalo che porta connessione

Dicembre inoltrato e ancora poche idee confuse? La chiave per trovare il regalo perfetto è unire l’utile al dilettevole: un Natale firmato Netgear, che in vista del 25 dicembre propone una selezione di prodotti top di gamma con promozioni imperdibili, per regalare e regalarsi il meglio.

Stupisci chi preferisce i regali immateriali: chiudi gli occhi e pensa alla connessione più veloce di sempre, una copertura estesa, una sicurezza senza pari e la possibilità di godersi momenti inestimabili di svago e relax senza interruzioni… la soluzione è il Sistema Mesh WiFi 6 E di Orbi 960, la punta di diamante di casa Netgear.

Adatto anche per gli amanti di design e tecnologia alla ricerca di un device dalle performance sorprendenti e una linea estetica all’avanguardia, il router Orbi Serie 9 è ideale per chi preferisce un regalo che duri nel tempo, un pensiero lungimirante capace di semplificare i gesti quotidiani.

Con il supporto del WiFi 6E, si potrà godere di prestazioni eccezionali, grazie a una connessione stabile e veloce in ogni angolo di casa.

Con Orbi 960, l’esperienza online sarà una sinfonia, consentendo ai dispositivi connessi di sfruttare al massimo la potenza della rete, portando la connettività a un nuovo livello di eccellenza.

Le promozioni: