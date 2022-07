Kingston FURY Renegade DDR5: prestazioni e massima affidabilità

Kingston FURY, la divisione gaming di Kingston Technology Company, ha annunciato il rilascio delle memorie Kingston FURY Renegade DDR5 e Kingston FURY Renegade DDR5 RGB. La famiglia Kingston FURY Renegade DDR5 è stata progettata per massimizzare le prestazioni del sistema.

La famiglia Kingston FURY Renegade DDR5 spinge all’estremo le prestazioni delle piattaforme DDR5 di nuova generazione grazie all’utilizzo di memorie ultraveloci fino a 6400MT/s e timing rapidi CL32. Grazie a componenti di qualità superiore progettati dai nostri ingegneri, le memorie Kingston sono rigorosamente testate per la compatibilità con le principali schede madri del settore, supportati da test di fabbrica al 100% sulla velocità e certificati Intel XMP 3.0. In questo modo gli utenti Kingston possono godere di un’esperienza di overclock senza precedenti.

I dispositivi sono dotati di dissipatori di calore di colore nero e argento dal design innovativo e compatto e di una barra luminosa a LED dinamica, la famiglia Renegade DDR5 aggiunge un tocco di stile anche ai più recenti modelli di PC. Con Kingston FURY CTRL è possibile scegliere tra 16 effetti di illuminazione RGB personalizzabili e uniformi per giocare con stile, e in perfetta sintonia con la tecnologia brevettata Kingston FURY Infrared Sync Technology.

Le memorie Kingston sono perfette per la creazione di contenuti, operazioni multi-tasking o per spingere al limite con il gaming, Kingston FURY Renegade DDR5 e DDR5 RGB rappresentano la soluzione ideale per gamer, appassionati, creatori di contenuti e overclocker estremi.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Iwona Zalewska, DRAM business manager, Kingston EMEA: «Siamo entusiasti di poter offrire il meglio dei due mondi: prestazioni elevate e massima stabilità. Con la famiglia Kingston FURY Renegade DDR5, gli utenti possono prendere il controllo delle prestazioni del proprio sistema e spingersi oltre i confini del possibile».

Le due ultime novità sono disponibili in moduli singoli da 16GB e in kit da 2 da 32GB, con velocità fino a 6400MT/s e basse latenze di CL32. Sono supportati da una garanzia a vita e dalla rinomata affidabilità di Kingston.