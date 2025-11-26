Kingston lancia la soluzione di storage SSD Dual Portable

Durante un incontro con la stampa, Kingston Digital Europe, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, e specialista mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha lanciato il suo primo drive a stato solido senza cavi, realizzato per chi desidera una soluzione portatile, conveniente e affidabile per il backup e il trasferimento dati.
Con l’aspetto elegante di una tradizionale unità flash racchiusa in un involucro metallico compatto e resistente, il Dual Portable SSD consente di trasferire facilmente file tra dispositivi USB Type-A e USB-C®1 – come laptop, desktop, dispositivi mobile e molto altro – raggiungendo velocità USB 3.2 Gen 2 fino a 1.050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura.2 Questa soluzione all-in-one per l’archiviazione e il trasferimento dati migliora la produttività e ottimizza il flusso di lavoro, offrendo capacità fino a 2 TB per gestire agevolmente file di grandi dimensioni, foto ad alta risoluzione e video in formato 4K.
“Un numero sempre maggiore di consumatori desidera avere il pieno controllo sui propri dati” ha dichiarato Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash and SSD Kingston EMEA. “Ora, grazie alla praticità dell’SSD Dual Portable di Kingston, gli utenti possono averlo e trasferire, condividere o eseguire il backup dei propri file importanti su un’ampia gamma di dispositivi dotati di porte USB-A e USB-C.”
L’SSD Dual Portable è disponibile nelle capacità3 da 512 GB, 1 TB e 2 TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni5, dal supporto tecnico gratuito e dalla consolidata affidabilità di Kingston.
Caratteristiche tecniche e funzioni del drive SSD Dual Portable di Kingston:
- Si adatta ad ogni stile di vita: Grazie ai suoi connettori USB-A e USB-C, il drive SSD Dual Portable consente di trasferire facilmente i file tra laptop, desktop, dispositivi mobili e altro ancora.
- Velocità: USB 3.2 Gen 2 fino a 1.050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura2.
- Portatile e senza cavo: In mano, in tasca o in borsa, questo SSD compatto e raffinato può stare praticamente ovunque
- Spazio di archiviazione: fino a 2 TB affidabile e adatto a file di grandi dimensioni, foto ad alta risoluzione e video 4K3.
- Interfaccia: USB Type-A e USB Type-C®
- Standard/Velocità2: USB 3.2 Gen 2; fino a 1.050MB/s in lettura e 950MB/s in scrittura
- NAND: 3D
- Capacità3: 512GB, 1TB, 2TB
- Dimensioni: 71,85mm x 21,1mm x 8,6mm
- Peso: 13g
- Materiale esterno: Plastica + metallo
- Temperature di funzionamento: da 0°C a 60°C
- Temperature di stoccaggio: da -20°C a 85°C
- Garanzia e supporto4: 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito
- Compatibilità con5: Windows® 11, macOS® (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)
Note
1 I nomi USB Type-C® e USB-C® sono marchi commerciali registrati di USB Implementers Forum.
2 La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell’host. Per raggiungere la massima velocità è necessario che il dispositivo host supporti lo standard USB 3.2 Gen 2.
3 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le funzioni di formattazione e per altre funzioni,e pertanto tale spazio non è disponibile per la memorizzazione dei dati. La capacità reale di memorizzazione dati dell’unità è quindi inferiore a quella riportata sul prodotto.
4Garanzia limitata a 5 anni o alla “vita operativa residua del drive SSD” così come determinabile tramite l’uso dell’applicazione Kingston SSD Manager. Un prodotto nuovo e mai usato mostrerà un valore di usura pari a cento (100), mentre un prodotto ormai prossimo alla fine del proprio ciclo di vita in termini di cicli di programmazione/cancellazione mostrerà il valore uno (1).
5 La compatibilità con i dispositivi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS/iPadOS e Android può variare in funzione del software/hardware presente nel dispositivo host (per ulteriori dettagli su questa caratteristica consultare il sito web del produttore del dispositivo host). Per i dispositivi Android/iOS/iPadOS potrebbe essere necessario un adattatore OTG (non fornito da Kingston).