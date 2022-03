KIOXIA guida l’innovazione e lo sviluppo dell’interfaccia SAS

KIOXIA Europe GmbH ha annunciato che la sua serie PM7 di unità a stato solido (SSD) aziendali con interfaccia di trasferimento dati SAS è ora disponibile per la valutazione da parte dei clienti.

KIOXIA è stata la prima azienda a utilizzare l’interfaccia SAS 24G nelle applicazioni per server e di archiviazione. La seconda generazione delle unità SSD SAS 24G della nuova serie PM7 consolida la posizione dell’azienda nel mercato SAS. Queste nuove unità sono rivolte alle applicazioni aziendali, tra cui sistemi informatici ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, strati di cache, servizi di trading finanziario e analisi finanziaria, e apportano migliori prestazioni, affidabilità e sicurezza ai server e ai servizi di archiviazione aziendali.

Con una particolare attenzione rivolta alla sicurezza, la serie PM7 è certificata secondo la norma FIPS 140-2 e attualmente in esame per ottenere la certificazione FIPS 140-3.

Appositamente progettata per infrastrutture informatiche moderne, l’interfaccia SAS 24G (SAS-4) raddoppia la larghezza di banda reale rispetto al SAS 12 Gb/s (SAS-3). Grazie alla memoria flash BiCS FLASH 3D TLC di quinta generazione di KIOXIA, la serie PM7 offre prestazioni di lettura sequenziale fino a 4,2 Gigabyte (GB) al secondo (GB/s), 720K IOPS di lettura casuale e fino a 355K di scrittura casuale IOPS. Le nuove unità KIOXIA sono disponibili con capacità fino a 30,72 terabyte (TB), rendendole le unità SSD da 2,5 pollici con interfaccia SAS con maggiore capacità[3] del settore.

Come sottolineato in una nota stampa da Don Jeanette, vice presidente della ricerca su unità SSD per Trend Focus: «L’interfaccia SAS si è rivelata una tecnologia di archiviazione di provata efficacia e affidabilità all’interno del mercato dei servizi di archiviazione aziendale. L’elevata richiesta di prodotti con l’interfaccia SAS rimane costante nel 2022: la leadership di KIOXIA nel campo delle unità SSD con interfaccia SAS 24G aiuterà questi prodotti a mantenere la loro quota di mercato nei server e nei servizi di archiviazione aziendale».

La serie PM7 rappresenta l’evoluzione delle alte prestazioni e l’affidabilità di sette generazioni di unità con interfaccia SAS prodotte da KIOXIA, quasi raddoppiando le prestazioni delle unità SSD con interfaccia SAS 12Gb/s di KIOXIA e raggiungendo un aumento delle prestazioni del 20% rispetto alla precedente generazione di unità SSD con interfaccia SAS 24G.

Caratteristiche aggiuntive:

• Elevata disponibilità grazie alla doppia porta.

• Flash Die Failure Protection – una funzione di KIOXIA che permette di disabilitare in maniera trasparente un microprocessore flash guasto mantenendo e ottimizzando l’affidabilità a livello di unità SSD.

• Resistenza per una vasta gamma di carichi di lavoro; lettura intensiva (1 DWPD[5]) e uso misto (3 DWPD).

• Varie opzioni di sicurezza disponibili, tra cui Sanitize Instant Erase (SIE[6]), TCG Enterprise Self-encrypting Drive (SED[7]) e la certificazione FIPS 140-2. La certificazione FIPS 140-3 è in corso e sarà prevedibilmente ultimata nel 2022[8].

Come concluso da Paul Rowan, vice presidente SSD Marketing & Engineering, KIOXIA Europe GmbH: «In qualità di membro attivo all’interno delle associazioni di categoria T10 e SCSI che dirigono e definiscono le iniziative di sviluppo dell’interfaccia SAS, KIOXIA è orgogliosa di guidare la transizione al SAS 24G. Abbiamo un ampio portfolio di SSD rivolto al segmento dei centri dati; l’aggiunta alla serie PM7 è un’ulteriore prova del nostro impegno a guidare l’innovazione e lo sviluppo dell’interfaccia SAS, ampiamente distribuita e affidabile».