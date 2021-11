La linea Kingston FURY svela le performance dei suoi SSD PCIe 4.0 NVMe

Kingston FURY, la divisione di gaming di Kingston Technology Company, specialista mondiale nella produzione di memorie e nell’offerta di soluzioni tecnologiche, presenta Kingston FURY Renegade SSD, il drive PCIe 4.0 NVMe M.2 di prossima generazione dedicato ai gamer, agli appassionati e agli utenti più esigenti. Kingston FURY Renegade SSD offre infatti performance di livello elevatissimo in termini di capacità, grazie al nuovo controller Gen 4×4 e al NAND3D TLC.

Massimizzando la larghezza di banda disponibile per PCIe 4.0, Kingston FURY Renegade SSD raggiunge una velocità di scrittura pari a 7.300MB e di lettura pari a 7.000MB/s 1 e fino a 1,000,000 IOPS1, così da offrire un’esperienza di gioco davvero straordinaria. Il drive è ottimizzato per ridurre i tempi di carica di giochi e applicazioni, trasmettere e acquisire con facilità informazioni e spingere al massimo il livello di responsività del sistema. Disponibile in capacità elevate che arrivano fino a 4TB, permette agli utenti di archiviare una mole significativa di giochi e contenuti multimediali, senza rinunciare a ulteriore spazio per nuove uscite. Oltre alle incredibili velocità e alla sua elevatissima capacità, Kingston FURY Renegade SSD combina il formato compatto M.2 con un dissipatore di calore in alluminio e grafene dal profilo compatto ed elegante, in grado di mantenere fresco il drive persino durante gli utilizzi più intensivi e di offrire performance di livello superiore anche in sistemi con spazio ridotto come PC e laptop.

“Kingston FURY Renegade SSD alza l’asticella della tecnologia PCIe Gen 4×4 e offre agli utenti livelli di storage necessari per migliorare la propria esperienza di gioco, sotto tutti i punti di vista”, ha detto Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston EMEA. “Gli utenti possono abbinare FURY Renegade con la linea di memorie FURY di Kingston: una squadra perfetta per giocare sempre al massimo.”

Kingston FURY Renegade SSD è attualmente disponibile con capacità di 500GB, 1TB, 2TB e 4TB. La serie Kingston FURY Renegade SSD viene venduta con una garanzia di 5 anni4 e assistenza tecnica gratuita.

Funzionalità e Specifiche di Kingston FURY Renegade SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 :

Prestazioni superiori grazie alla tecnologia PCIe 4.0 NVMe: Performance all’avanguardia grazie alle straordinarie velocità della tecnologia Gen 4×4, che arrivano a offrire fino a 7.300/7.000 MB/s1 in lettura/scrittura e fino a1.000.000 IOPS1.

Massimizzare le performance della scheda madre: Il potente e compatto formato M.2 consente di ottimizzare le prestazioni di PC per il gaming e laptop.

Più spazio per i giochi: Tutti i titoli e i DLC più recenti disponibili. Prestazioni ad alte capacità fino a 4TB 2 per archiviare tutti i giochi e i contenuti multimediali preferiti.

Grazie a funzionalità avanzate di dissipazione termica, mantiene fresco il drive persino durante gli utilizzi intensivi. Massime performance in uno spazio minimo, su laptop per il gaming e schede madri. Formato: 2 2280

2 2280 Interfaccia: PCIe 4.0 NVMe

PCIe 4.0 NVMe Capacità 2 : 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

500GB, 1TB, 2TB, 4TB Controller: Phison E18

Phison E18 NAND: 3D TLC

3D TLC Lettura/Scrittura sequenziale:

500GB – 7,300/3,900MB/s 1TB – 7,300/6,000MB/s 2TB – 7,300/7,000MB/s 4TB – 7,300/7,000MB/s



Lettura/Scrittura casuale 4K1:

500GB – fino a 450,000/900,000 IOPS 1TB – fino a 900,000/1,000,000 IOPS 2TB – fino a 1,000,000/1,000,000 IOPS 4TB – fino a 1,000,000/1,000,000 IOPS



Bytes Totali Scritti (TBW)3:

500GB – 500TBW 1TB – 1.0PBW 2TB – 2.0PBW 4TB – 4.0PBW



Consumo di energia:

500 GB – 5mW in sospensione / 0,34 W media / 2,7 W (MAX) lettura / 4,1 W (MAX) scrittura 1 TB – 5 mW in sospensione / 0,33 W media / 2,8 W (MAX) lettura / 6,3 W (MAX) scrittura 2 TB – 5 mW in sospensione / 0,36 W media / 2,8 W (MAX) lettura / 9,9 W (MAX) scrittura 4 TB – 5 mW in sospensione / 0,36 W media / 2,7 W (MAX) lettura / 10,2 W (MAX) scrittura



Temperature di stoccaggio: -40°C~85°C

-40°C~85°C Temperature di funzionamento: 0°C~70°C

0°C~70°C Dimensioni:

500GB-1TB – 80mm x 22mm x 2.21mm 2TB-4TB – 80mm x 22mm x 3.5mm



Peso:

500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9.7g