La nuova gamma TV Neo QLED di Samsung arriva in Italia

Samsung Electronics annuncia l’arrivo sul mercato italiano della tanto attesa linea di nuovi televisori Samsung Neo QLED 8K e 4K, che sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 14 marzo 2022. La nuova gamma si fonda sulle innovazioni presentate nella linea dello scorso anno – già vincitrice di diversi premi – e vanta notevoli aggiornamenti e funzionalità d’avanguardia, che segnano importanti miglioramenti in termini di qualità e prestazioni. La nuovissima linea di televisori all’avanguardia, coronata dalla punta di diamante QN900B, sarà composta da cinque serie con dimensioni che spaziano dai 43” fino a 85”, offrendo davvero display per tutti.

La nuova line-up approda sul mercato con una speciale promozione dedicata, che accompagnerà i consumatori a partire da lunedì 14 marzo fino a domenica 3 aprile.

Massima qualità d’immagine

La gamma Samsung Neo QLED comprende un alto numero di incredibili innovazioni per quanto riguarda le funzionalità. La fonte luminosa Quantum Mini LED è stata ulteriormente migliorata con l’aggiunta della mappatura dei toni delle immagini HDR a 14 bit, che offre ancora più dettagli sia nelle scene buie che luminose, mentre la Quantum Matrix Technology, che controlla con grande precisione i Mini LED proprietari dell’azienda, è diventata ancora più accurata grazie alla funzione Shape Adaptive Light, che permette agli utenti di godere di ogni scena con una precisione di dettagli sbalorditiva.

Inoltre, i Neo QLED 2022 di Samsung sono dotati della modalità EyeComfort, che regola automaticamente la luminosità e il contrasto sullo schermo, grazie a un sensore di luminosità integrato e a seconda del momento del giorno. Con il diminuire della luce nell’ambiente, lo schermo riduce gradualmente la luminosità e offre toni più caldi, regolando di conseguenza i livelli di luce blu. In questo modo, garantisce un’esperienza visiva più confortevole di notte, riducendo l’emissione di luce blu, che influisce sulla qualità del sonno delle persone.

Super effetto Sound Surround

Grazie all’effetto “sound surround” senza compromessi – il migliore della categoria – i televisori Samsung Neo QLED sono dotati di altoparlanti multidirezionali e, per la prima volta, supportano la tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza visiva cinematografica veramente immersiva. Oltre a questo miglioramento della qualità sonora, tra le altre feature di punta spicca il sistema di Object Tracking Sound (OTS) che dirige i suoni nell’ambiente per accompagnare il movimento degli oggetti sullo schermo.

Più di un televisore

Modelli, polliciaggi e prezzi:

QN900B 8K: 85’’ (€ 10.999) – 75’’ (€ 7.699) – 65” (€5.699)

QN800B 8K: 85” (€ 7.999) – 75” (€5.699) – 65” (€4.199)

QN95B 4K: 75” (€4.499) – 65” (€3.499) – 55” (€2.499)

QN90B 4K: 85” (€5.499) – 75” (€3.899) – 65” (€2.799) – 55” (€1.999) – 50” (€1.699) – 43” (€1.399)

QN85B 4K: 75” (€3.399) – 65” (€2.499) – 55” (€1.799)

L’introduzione dei modelli della nuova gamma e la loro disponibilità sul mercato italiano verrà completata nel corso dei prossimi mesi.

Neo QLED ha sempre il potere di stupirti: la promozione di Samsung

Per celebrare l’arrivo della nuova gamma Neo QLED 2022 sul mercato italiano, Samsung dedica ai propri utenti una promozione speciale, valida da lunedì 14 marzo a domenica 3 aprile. Coloro che acquisteranno un TV 8K della nuova gamma Neo QLED 2022 riceveranno in omaggio un TV The Frame 50” + 10 voucher Rakuten TV; chi invece opterà per un modello 4K, avrà in regalo TV The Frame 32” + 10 voucher Rakuten TV.

Inoltre, a partire da lunedì 14 marzo fino a domenica 17 aprile, su samsung.com e sull’intero territori nazionale sarà attiva la nuova promozione Trade-In dedicata – in aria di switch off, iniziato l’8 marzo – a coloro che desiderano cambiare il proprio TV usato funzionante: acquistando un nuovo TV Neo QLED, infatti, Samsung offrirà un rimborso sul vecchio TV. Inoltre, chi acquisterà un nuovo TV Neo QLED 8K 2022 riceverà un rimborso pari al doppio del valore del TV usato.