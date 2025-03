La serie Myriad S si rinnova: Alcatel-Lucent Enterprise presenta i nuovi telefoni SIP

Avere una comunicazione fluida e sicura è essenziale per le aziende moderne e interconnesse di oggi.

Alcatel-Lucent Enterprise, specialista di soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le organizzazioni a migliorare l’efficienza e la competitività, ha lanciato la nuova serie di telefoni SIP Myriad S. I modelli M3s, M5s, M7s e M7s Pro, offrono un’esperienza di comunicazione e collaborazione ottimizzata per gli utenti delle piattaforme Rainbow Hub e OpenSIP. Dotati di potenti chipset quad-core, questi nuovi dispositivi garantiscono prestazioni avanzate e una risposta rapida per una comunicazione fluida.

Caratteristiche principali della serie Myriad S

Display chiaro e personalizzabile : i nuovi modelli della serie Myriad S sono dotati di schermi LCD ad alta definizione e tasti di linea programmabili con LED a doppio colore blu e rosso. I modelli M5s/M7s/M7s Pro supportano le impostazioni di personalizzazione, gli utenti possono personalizzare l’immagine dello schermo per rappresentare l’identità aziendale.

: i nuovi modelli della serie Myriad S sono dotati di schermi LCD ad alta definizione e tasti di linea programmabili con LED a doppio colore blu e rosso. I modelli M5s/M7s/M7s Pro supportano le impostazioni di personalizzazione, gli utenti possono personalizzare l’immagine dello schermo per rappresentare l’identità aziendale. Esperienza wireless nativa : il modello M7s Pro è dotato di Wi-Fi dual-band 2,4/5GHz e Bluetooth 5.2 integrati; i modelli M5s e M7s supportano un dongle Wi-Fi USB esterno, offrendo agli utenti la libertà di un ambiente di lavoro senza fili.

: il modello M7s Pro è dotato di Wi-Fi dual-band 2,4/5GHz e Bluetooth 5.2 integrati; i modelli M5s e M7s supportano un dongle Wi-Fi USB esterno, offrendo agli utenti la libertà di un ambiente di lavoro senza fili. Gestione delle conferenze vocali : i nuovi modelli supportano conferenze locali a 6 vie. Grazie alla cancellazione dell’eco acustico (AEC) e alla chiarezza del vivavoce full-duplex, i telefoni della serie Myriad S migliorano le comunicazioni di gruppo.

: i nuovi modelli supportano conferenze locali a 6 vie. Grazie alla cancellazione dell’eco acustico (AEC) e alla chiarezza del vivavoce full-duplex, i telefoni della serie Myriad S migliorano le comunicazioni di gruppo. Trasferimento dati sicuro e veloce : dotati di doppia porta Gigabit, questi dispositivi offrono una elevata sicurezza con chiamate crittografate AES-256, stack OpenSSL 3.x e soddisfano i requisiti di ridondanza aziendale con supporto fino a 3 server SIP.

: dotati di doppia porta Gigabit, questi dispositivi offrono una elevata sicurezza con chiamate crittografate AES-256, stack OpenSSL 3.x e soddisfano i requisiti di ridondanza aziendale con supporto fino a 3 server SIP. Connessione estesa : Le interfacce USB-A e doppia USB-C integrate supportano la connessione di vari dispositivi esterni, come il modulo di espansione ALE EM200 e le cuffie.

: Le interfacce USB-A e doppia USB-C integrate supportano la connessione di vari dispositivi esterni, come il modulo di espansione ALE EM200 e le cuffie. Funzionalità ampliabile: La funzionalità avanzata Audio Hub consente agli utenti di collegare il dispositivo a un PC tramite un semplice cavo USB plug-and-play, trasformandolo in un altoparlante esterno di alta qualità.

La funzionalità avanzata consente agli utenti di collegare il dispositivo a un PC tramite un semplice cavo USB plug-and-play, trasformandolo in un altoparlante esterno di alta qualità. Implementazione e gestione efficienti: ALE Easy Device Management (EDM) supporta una rapida implementazione massiva e una gestione unificata, semplificando e rendendo più efficienti le operazioni di gestione e manutenzione del dispositivo.

Basati sul protocollo SIP standard, i telefoni della serie Myriad S sono ampiamente compatibili e si integrano perfettamente con i principali server Open SIP.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di presentare i nuovi modelli della serie Myriad S sul mercato. Con prestazioni elevate e un ottimo rapporto qualità-prezzo, questi dispositivi offrono la soluzione ideale per le esigenze di comunicazione di aziende di ogni dimensione. In un’epoca in cui la sicurezza delle informazioni è cruciale, i telefoni SIP della serie Myriad S garantiscono una protezione avanzata delle comunicazioni aziendali, grazie alla criptografia AES-256 e all’uso di OpenSSL 3.x”, commenta Nicolas Brunel, EVP, Communications Business Division, Alcatel-Lucent Enterprise.