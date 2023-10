LabelStream LS2000, la stampante per etichette Canon di nuova generazione

Canon presenta la nuova stampante di etichette inkjet da 40 m/min in anteprima mondiale a Canon Expo. L’evento si svolgerà a Yokohama, in Giappone, dal 19 al 20 ottobre 2023. Progettata per la stampa di etichette su scala industriale, LabelStream LS2000 nasce dalla fusione di diverse tecnologie Canon, nuove e collaudate. È la prima stampante di etichette inkjet a base acqua di Canon ed è in grado di stampare i colori CMYK più il bianco su supporti autoadesivi che includono carta e film, grazie a un nuovo set di inchiostri progettato per soddisfare gli standard di sicurezza alimentare. Con LS2000, la serie di stampanti digitali LabelStream è ora accessibile a una più ampia gamma di produttori di etichette al servizio di settori come: generi alimentari e bevande, cura della persona, elettrodomestici ed elettronica, realizzazione di prodotti su misura e personalizzati.

Basata sulla tecnologia inkjet a base acqua, LabelStream LS2000 è la soluzione ideale per coloro che cercano una stampante digitale affidabile, produttiva e flessibile in grado di soddisfare la richiesta di tirature più basse di differenti etichette autoadesive, prodotte rispettando tempi sempre più stringenti. Questa richiesta nasce, anche, dalla necessità di rispondere rapidamente alla crescente diversificazione dei prodotti, alle innovazioni introdotte nel packaging e alle sfide di una catena di approvvigionamento in continua evoluzione. In Europa, i visitatori di Drupa 2024 saranno tra i primi a scoprire la flessibilità di LabelStream LS2000 presso lo stand Canon (Padiglione 8A, Stand B41).

Qualità e automazione grazie alla nuova tecnologia delle teste di stampa

LabelStream LS2000 è una stampante di etichette inkjet a cinque colori (CMYK più bianco) che stampa fino a 40 m/min con una larghezza di stampa massima di 340 mm. La stampante è dotata di nuove teste di stampa da 2400×1200 dpi con un sistema di circolazione dell’inchiostro che lo porta direttamente agli ugelli delle teste, in modo da ridurre al minimo eventuali problemi che potenzialmente si generano con questa tecnologia, contribuendo così a prolungare la vita delle teste. Per assicurare una produzione stabile e affidabile, il controllo qualità e la manutenzione delle teste di stampa sono state automatizzate, insieme al controllo cromatico, mentre il server di stampa, offre la perfetta integrazione del flusso di lavoro per la massima facilità di utilizzo ed efficienza operativa.

Innovativa tecnologia d’inchiostro: per una maggiore flessibilità applicativa e garantire la sicurezza alimentare.

I nuovi inchiostri di LabelStream LS2000 sono polimerici a base acqua, ad alta densità, sviluppati appositamente per la nuova testa di stampa Canon. Contengono pigmenti altamente saturi e producono un’ampia gamma cromatica, formando un sottilissimo strato sul supporto che riduce la variazione cromatica generata dalla luce e assicura un’eccellente riproduzione dei colori. L’inchiostro bianco è fornito di serie con il sistema e consente la stampa su film trasparente e altri supporti; produce anche un bianco ad alta opacità che può essere utilizzato come base per altri inchiostri, al fine di ottenere stampe a colori nitide e vivaci. Ideali per un’ampia gamma di applicazioni, gli inchiostri di LabelStream LS2000 sono stati progettati anche per rispettare diversi standard di sicurezza alimentare.

Veloce produzione su un’ampia gamma di supporti

Le etichette utilizzate all’esterno degli imballaggi alimentari e di altri articoli di uso quotidiano – dalla cura della persona agli elettrodomestici – devono spesso essere prodotte in piccoli lotti e con tempi di consegna stringenti a causa del ridotto ciclo di vita del prodotto. Grazie a velocità di stampa fino a 40 m/min, LabelStream LS2000 è pronta a soddisfare questa richiesta. La nuova stampante di etichette è in grado di gestire in modo flessibile diversi supporti, dalla carta patinata a quella sintetica fino ai film, inclusi quelli termoresistenti, creando nuove opportunità per diverse applicazioni. Il sottile strato di inchiostro della stampa è pressoché impercettibile al tatto, consentendo di mantenere invariato l’aspetto originale dei supporti stampati, inclusi i supporti goffrati.

Jennifer Kolloczek, EMEA Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print di Canon Europe, ha commentato: “Mentre la richiesta di etichette continua a crescere, i produttori devono affrontare sfide come la tendenza alla riduzione delle tirature e la produzione di etichette di elevata qualità on demand, che favorisce l’adozione della tecnologia di stampa digitale. Come nostra prima stampante di etichette inkjet a base acqua, LabelStream LS2000 offrirà ai produttori la velocità e la produttività necessarie per soddisfare le richieste dei loro clienti e grazie alla sua versatilità e alla conformità prevista agli standard di sicurezza alimentare, consentirà loro di diversificare l’offerta.”

LabelStream LS2000 sarà disponibile nella regione EMEA a inizio 2025.