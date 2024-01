Lexar: SSD NM790 M.2 NVMe, potente ed efficiente

Pensato appositamente per gamer, utenti professionali e content creator, il nuovo SSD Lexar NM790 M.2 NVMe permette di avere a disposizione un disco rigido innovativo con una velocità maggiore e uno spazio d’archiviazione molto ampio, all’insegna della robustezza e della sicurezza per archiviare anche dati di grandi dimensioni, foto e video.

L’unità SSD Lexar NM790 M.2 NVMe, di semplice installazione, è compatibile con laptop, computer desktop e console PlayStation 5, offrendo ai gamer più accaniti la potenza delle DDR5 di nuova generazione.

La velocità di lettura dell’unità SSD Lexar NM790 M.2 NVMe arriva a 7400 MB/s, mentre raggiunge i 6500 MB/s in scrittura grazie alla tecnologia PCIe Gen4 in dotazione, garantendo performance davvero elevate. La nuova unità SSD Lexar presenta un consumo energetico ridotto fino a circa il 40% rispetto alle unità SSD PCIe Gen 4, con cache DRAM Host Memory Buffer (HMB) 3.0 e Dynamic SLC Caching, garantendo prestazioni fluide e senza interruzioni. In concreto questo significa che l’SSD Lexar NM790 M.2 NVMe ha una velocità doppia rispetto agli SSD PCle Gen 3.2, consente una riduzione dei costi energetici e consente di prolungare la ricarica della batteria dei laptop.

Per garantire la velocità ma senza rinunciare alle prestazioni elevate, alla stabilità e all’affidabilità, l’unità SSD Lexar NM790 M.2 NVMe è dotata di un diffusore di calore in alluminio di qualità superiore. Grazie al dissipatore di calore integrato la nuova unità SSD Lexar rimane fresco e mantiene la velocità, l’efficienza energetica e il controllo termico per prestazione elevati e costanti quando si gioca su PlayStation 5 e PC.

La Host Memory Buffer (HMB) 3.0 abilita l’unità a utilizzare la memoria DRAM sul device che l’ha in uso e la cache dinamica scrive sulla memoria a cella e a livello singolo per mantenere la velocità per prestazioni fluide e senza interruzioni.

A livello di capacità, attualmente le unità SSD Lexar NM790 M.2 NVMe, sono disponibili in formato da 1 TB, 2 TB e 4 TB,

Come tutti i prodotti Lexar, anche la nuova unità SSD Lexar NM790 M.2 NVMe, è stata sottoposta a test approfonditi nei Lexar Quality Labs, strutture con migliaia di fotocamere e dispositivi digitali diversi per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

Da oltre 27 anni, Lexar è un marchio leader e affidabile nel settore delle memorie a livello mondiale soluzioni. La pluripremiata gamma Lexar comprende schede di memoria, unità flash USB, schede lettori, unità a stato solido e DRAM. Con così tante opzioni, è facile trovare la soluzione Lexar giusta per soddisfare le differenti esigenze dei utenti professionali dei giocatori.