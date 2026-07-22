LG ConnectedCare: la piattaforma cloud per la gestione evoluta dei display professionali

Dai negozi agli hotel, fino agli uffici, la digitalizzazione degli spazi sta trasformando il ruolo dei display professionali, che oggi rappresentano molto più di un semplice strumento di comunicazione. In contesti retail, hospitality e corporate, questi dispositivi contribuiscono a migliorare l’esperienza delle persone, supportare le attività operative e rendere più efficiente la gestione degli ambienti.

Con la crescente diffusione di reti di display distribuite su più sedi, aziende e organizzazioni hanno bisogno di strumenti in grado di garantire affidabilità, controllo centralizzato e continuità operativa. Per rispondere a queste esigenze, LG Electronics (LG), ha sviluppato LG ConnectedCare, la piattaforma cloud che consente di monitorare e gestire da remoto i display professionali installati in diversi ambienti applicativi, dal retail all’hospitality fino agli spazi corporate.

Grazie al controllo in tempo reale dello stato dei dispositivi e alle notifiche automatiche in caso di anomalie, LG ConnectedCare permette di individuare tempestivamente eventuali criticità, ottimizzare le attività di manutenzione e ridurre i tempi di inattività, migliorando l’efficienza complessiva della gestione delle infrastrutture digitali.

Dalla manutenzione reattiva alla gestione intelligente

La crescente complessità degli ecosistemi tecnologici richiede un approccio alla manutenzione sempre più proattivo. Il monitoraggio continuo dei dispositivi consente infatti di anticipare possibili problematiche e pianificare gli interventi prima che possano influire sull’operatività quotidiana.

In questo scenario, la manutenzione predittiva diventa un elemento strategico soprattutto per le organizzazioni multi-sede, dove la capacità di gestire in modo coordinato numerosi dispositivi distribuiti sul territorio rappresenta un fattore determinante per garantire affidabilità ed efficienza.

Un controllo centralizzato per infrastrutture sempre più complesse

LG ConnectedCare offre una piattaforma unica per supervisionare l’intera rete di display professionali, semplificando le attività di monitoraggio, configurazione e gestione quotidiana dei dispositivi. Attraverso strumenti di controllo operativo e reporting avanzati, la soluzione permette alle organizzazioni di avere una visione completa dello stato dell’infrastruttura e di intervenire in modo più rapido e mirato.

Un esempio concreto è il progetto realizzato per Telefónica Movistar in Spagna, dove oltre 600 display professionali sono stati integrati con LG ConnectedCare e SuperSign Control+, consentendo una gestione coordinata e più efficiente dell’intera rete retail.

Verso ambienti digitali più connessi e intelligenti

L’evoluzione degli spazi fisici richiede infrastrutture tecnologiche sempre più flessibili, affidabili e semplici da gestire. In questo contesto, LG ConnectedCare supporta aziende e organizzazioni nel passaggio da una gestione tradizionale dei dispositivi a un modello più intelligente, basato su monitoraggio continuo, analisi dei dati e interventi proattivi.

Attraverso un ecosistema integrato di hardware, software e servizi, LG continua a sviluppare soluzioni dedicate agli ambienti connessi, accompagnando i clienti verso una gestione più efficiente e scalabile delle proprie infrastrutture digitali.