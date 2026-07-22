Costantino Landi è il nuovo Channel Director di Dell Technologies per l’Italia, l’Austria e la Svizzera

Costantino Landi è il nuovo Channel Director di Dell Technologies per la regione ACE (Alpine Central Europe), che include Italia, Svizzera e Austria. Nel suo nuovo incarico, guiderà la strategia di sviluppo del business di Dell Technologies attraverso l’ecosistema dei partner, con la responsabilità di definire le strategie di go-to-market e di rafforzare le alleanze strategiche nella regione.

Costantino Landi vanta oltre venticinque anni di attività nel settore dell’Information Technology e una solida esperienza maturata a livello internazionale in ruoli di leader in ambito sales, channel management, strategic alliances e business transformation. Grazie alla sua competenza sviluppata negli anni e la sua conoscenza del mercato, avrà il compito di consolidare la rete di partner in Italia di Dell Technologies, per affiancare al meglio le aziende nei loro processi di digital transformation.

Prima del suo rientro in Dell Technologies, dove ha lavorato tra il 2014 e 2020 e dove ha svolto le mansioni di Executive Account Manager sui top customers & Executive Alliance Manager Italy Enterprise, è stato in Commvault, con la qualifica di EMEA Senior Director Head of GSI & Alliance & International Head of Sales Strategy contribuendo alla definizione della strategia commerciale della regione, all’espansione dell’ecosistema di alleanze strategiche e all’accelerazione di programmi di crescita del business a livello internazionale. In precedenza, ha lavorato in Symantec, dove ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della strategia di canale in Italia.

Marco Fanizzi, General Manager e Vice President Sales per Italia, Svizzera e Austria di Dell Technologies ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Costantino alla guida del canale nella regione ACE. La sua esperienza e la sua visione lo rendono la persona giusta in grado di rafforzare il nostro ecosistema di partner e trainare la crescita attraverso il canale. I nostri partner hanno un ruolo centrale nel modo in cui affianchiamo i clienti nei processi di innovazione, e Costantino contribuirà a portare ancora più valore in questa relazione”.

Costantino Landi, Channel Director, Dell Technologies ACE, ha aggiunto: “Sono orgoglioso di assumere questo ruolo e di lavorare con i nostri partner nella regione ACE. Porto con me una solida esperienza nell’ambito sales e ritengo che un maggiore focus sulle vendite basato su una stretta collaborazione con i nostri partner sia ciò che ci consentirà di raggiungere un nuovo livello di crescita in tutta la regione. Quando i partner hanno successo sul piano commerciale, ne traggono vantaggio i clienti. È questo l’obiettivo che intendo perseguire”.