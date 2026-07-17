Specim RETEX, la soluzione di Konica Minolta per l’identificazione intelligente dei materiali tessili

Konica Minolta, leader globale nelle soluzioni di imaging, presenta SpecimRETEX, una soluzione completa basata su imaging iperspettrale e intelligenza artificiale per il riconoscimento e la classificazione automatica dei tessili, progettata per supportare l’economia circolare e il controllo qualità.

Specim RETEX combina imaging iperspettrale e intelligenza artificiale per identificare con precisione i materiali tessili, inclusi blend complessi e impurità. Attraverso l’analisi delle firme spettrali dei materiali, la soluzione garantisce un riconoscimento affidabile e in tempo reale, consentendo la separazione automatizzata dei materiali e una gestione scalabile dei processi tessili.

L’identificazione accurata dei materiali rappresenta un elemento fondamentale nei moderni processi di trattamento tessile, nei quali le tecnologie di visione tradizionali spesso incontrano difficoltà nel distinguere materiali misti o visivamente simili. L’imaging iperspettrale fornisce informazioni spettrali dettagliate oltre lo spettro visibile, permettendo un riconoscimento dei materiali estremamente preciso, non ottenibile con sistemi RGB o multispettrali. ​

Specim RETEX integra telecamere iperspettrali Specim, software di classificazione basati su AI e componenti di sistema configurabili all’interno di ambienti di lavorazione tessile scalabili.

La lavorazione tessile presenta sfide significative legate alla variabilità dei materiali e alla necessità di operare ad alta produttività. Specim RETEX affronta queste esigenze combinando rilevazione ottica ad alta precisione e analisi rapida basata su AI, consentendo:

• Riconoscimento ad alta accuratezza di fibre quali cotone, poliestere, poliammide, viscosa, lana e acrilico ;

• Identificazione di blend e composizione dei materiali ;

• Rilevazione dell’elastan, anche in miscele non precedentemente analizzate ;

• Riconoscimento di impurità e identificazione del colore ;

• Elaborazione in tempo reale per ambienti produttivi industriali

La soluzione è progettata per integrarsi nei processi esistenti e supportare elevate velocità di lavorazione in contesti industriali.

“L’imaging iperspettrale ci consente di identificare i materiali tessili con un livello di accuratezza non raggiungibile dai sistemi di visione convenzionali”, ha dichiarato Sami Toljamo, Chief Commercial Officer di Specim, Spectral Imaging Ltd. “Con Specim RETEX uniamo questa capacità all’analisi guidata dall’intelligenza artificiale, rendendo possibile un riconoscimento affidabile dei materiali e una gestione scalabile dei processi tessili.”

Architettura di soluzione flessibile

Specim RETEX è disponibile come famiglia di soluzioni flessibili, progettate per supportare differenti casi applicativi:

• Specim RETEX Core – motore di classificazione AI per l’integrazione in sistemi personalizzati ;

• Specim RETEX Lab – soluzione di analisi tessile iperspettrale per attività di ricerca, sviluppo e validazione ;

• Specim RETEX Modules – componenti iperspettrali e AI per il riconoscimento tessile, progettati per OEM, system integrator e attività di ricerca ;

• Specim RETEX System – soluzione industriale completa per il trattamento automatizzato dei tessili e la separazione dei materiali .

L’architettura modulare consente l’implementazione della soluzione sia in ambienti di laboratorio sia in sistemi industriali su larga scala.

Specim RETEX si basa sulla consolidata esperienza di Specim nell’ambito dell’imaging iperspettrale e delle soluzioni di machine vision applicate ai processi industriali, al riciclo, all’agricoltura e alla ricerca a livello globale.