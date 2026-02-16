Lifestudio evolve la videoproiezione Epson

Sull’onda del successo della serie Lifestudio Grand EH‑LS670, Epson annuncia il nuovo proiettore 4K con ottica ultra corta: Lifestudio Grand Plus EH‑LS970. Progettato sia per gli amanti del cinema sia per gli utenti attenti al design, sostituisce il modello di successo EH LS800 combinando prestazioni qualitative che stabiliscono un nuovo punto di riferimento con un elegante fattore di forma a ottica ultra corta che permette di proiettare immagini fino a 150 pollici stando a pochi centimetri dalla parete.

“EH-LS970 – ha affermato Massimiliano Carvelli, Head of Sales Consumer and Channel di Epson Italia – alza il livello delle esperienze cinematografiche condivise a casa: consente infatti di ottenere immagini molto luminose grazie ai 4.000 lumen, dettagli reali in 4K e audio progettato da Bose, il tutto in un sistema facile da usare con Google TV integrato, configurazione intelligente e funzionamento silenzioso.”

Caratteristiche principali di Lifestudio Grand Plus EH–LS970:

– 4K UHD reale (3840×2160) con 8,3 milioni di pixel;

– tecnologia laser 3LCD senza effetto arcobaleno;

– luminosità: 4.000 lumen;

– rapporto di proiezione ultra corto: 0,16-0,4:1 (immagine fino a 150″ da pochi centimetri di distanza);

– motore di ottimizzazione delle immagini basato su IA;

– google TV integrato, incluso Netflix;

– audio Bose con Dolby Audio;

– modalità di gioco ALLM con ritardo di ingresso inferiore a 20 ms;

– funzionamento silenzioso: 29 dB (18 dB in modalità silenziosa);

– rapporto di contrasto dinamico 5.000.000:1;

– sorgente luminosa laser con durata di 20.000 ore;

– app Epson Setting Assistant per una configurazione guidata e rapida tramite la fotocamera dello smartphone;

– design premium che si integra perfettamente con gli interni moderni;

– garanzia di 5 anni e modalità a basso consumo energetico.

Grazie alla modalità a basso consumo energetico, alla sorgente luminosa di lunga durata e agli imballaggi riciclabili – il tutto supportato da una garanzia di cinque anni – EH‑LS970 testimonia l’approccio sostenibile di Epson.

Lifestudio Grand Plus EH‑LS970 sarà disponibile a partire da aprile 2026.