Linea 5000 with Netatmo: il nuovo videocitofono da esterno connesso di BTicino

BTicino presenta il nuovo videocitofono connesso da esterno Linea 5000 with Netatmo, connubio perfetto tra eleganza, stile italiano e le più innovative soluzioni tecnologiche.

Concepito per contesti plurifamiliari, con un design all’avanguardia, interfaccia grafica intuitiva e funzionalità di accesso smart, la nuova proposta BTicino si distingue soprattutto per le sue possibilità di personalizzazione, sia fisiche che digitali, diventando la scelta ideale per coloro che ricercano design, personalizzazione e performance.

Linea 5000 with Netatmo offre all’utente finale ampie possibilità di configurazione, secondo le esigenze quotidiane e i differenti stili di vita, dando l’opportunità di scegliere tra differenti finiture e cornici con diversi colori. Inoltre, la totale adattabilità del dispositivo al contesto in cui viene installato si potenzia grazie alla possibilità di personalizzazione della finitura con il logo della struttura e il numero civico.

Una soluzione versatile, quindi, che si può adeguare ai canoni estetici di ogni tipologia di progetto architettonico, per un’esperienza phygital in cui la personalizzazione fisica si completa e potenzia con l’interfaccia digitale.

Grazie a un design minimal ed elegante, e alle funzioni innovative, Linea 5000 with Netatmo di BTicino è in grado di valorizzare qualsiasi ingresso, sia di case monofamiliari che di condomini.

La tecnologia, inclusi i sensori, è nascosta dietro un vetro scuro che si attiva quando ci si avvicina, rivelando un’interfaccia digitale che, seguendo la logica di navigazione degli smartphone, rende le funzionalità di accesso molto intuitive, smart, facili e sicure.

Grazie alla qualità video potenziata e i filtri digitali è possibile catturare ogni immagine in alta definizione.

I componenti di Linea 5000 with Netatmo possono essere facilmente separati per il riciclo.

I telai esterni e di finitura, realizzati con il 60% di alluminio riciclato, rappresentano un importante passo in avanti verso un approccio più sostenibile alla tecnologia, aprendo la strada a una nuova era di prodotti digitali che contribuiscono a migliorare la nostra vita quotidiana.

FUNZIONALITÀ SEMPRE PIÙ SMART E INTUITIVE PER LINEA 5000 WITH NETATMO

Modifica rubrica nomi: grazie alla digitalizzazione del posto esterno, i residenti possono aggiornare autonomamente la rubrica contatti.

Messaggi alla pulsantiera esterna: gli utenti possono lasciare messaggi personalizzati per visitatori o corrieri.

Tecnologia a sensori: i sensori di prossimità e luminosità garantiscono efficienza energetica, poiché lo schermo si attiva solo quando necessario.

Totale integrazione con smartphone: le funzioni del videocitofono da esterno, oltre che l’attivazione dell’elettroserratura, possono essere gestite anche tramite l’app Home + Security di BTicino, che si collega tramite bluetooth al dispositivo.

Qualità video: dotato di telecamera con sensore HQ 5MPx grandangolare, con filtri digitali, offre un accesso sicuro con resistenza all’acqua (IP65) e agli atti vandalici (IK08)

Accesso Smart: possibilità per i residenti di accedere all’edificio utilizzando il proprio smartphone, un codice personalizzato o una chiave magnetica, anch’essa customizzabile.

Approccio “design for all: l’interfaccia è stata progettata per adattarsi a tutte le tipologie di utenti, inclusi quelli che necessitano di assistenza vocale, contrasto cromatico elevato e messaggi di testo personalizzati.

DETTAGLI DI STILE E DESIGN

Dalle geometrie pulite ed eleganti, la scelta dei materiali e delle finiture rendono Linea 5000 with Netatmo adatto a qualsiasi stile, da quello contemporaneo all’architettura classica.

Il telaio in alluminio protegge il display touch da 7”, mentre i bordi smussati conferiscono un aspetto sottile, ma resistente. Dettagli sofisticati completano la sensazione di alta qualità e performance.

Linea5000 with Netatmo esprime alta qualità in ogni sua colorazione, cinque le esclusive rifiniture. Alluminio, nickel: disponibili da catalogo. Oro, titanio, acciaio: disponibili su progetto.