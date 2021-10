Liyu lascia il segno a Viscom 2021

“Entusiasmo e positività. Sono queste le parole che secondo noi riassumono al meglio l’edizione appena conclusa di Viscom”, commenta il management di Liyu Italia. “Durante i tre giorni della kermesse abbiamo incontrato un gran numero di clienti e prospect, tutti realmente interessati a scoprire le nuove tecnologie che abbiamo presentato. Segno inequivocabile che il mercato è ripartito. Tra loro non solo stampatori, ma anche operatori del mondo industriale”.

Viscom 2021, inoltre, ha consacrato ufficialmente Liyu tra i big player della comunicazione visiva italiana. L’ampia superficie dello stand ha permesso di ospitare quasi al completo la vastissima gamma di soluzioni di stampa e taglio firmate Liyu. “È stata proprio questa completezza, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza produttiva, a stupire e sorprendere i visitatori, che in molti casi ci hanno già contattato per fissare demo personalizzate presso gli showroom del nostro network dislocati capillarmente in tutta Italia”.

A catalizzare l’attenzione è stato in particolare il nuovo plotter ibrido EQ2 con tecnologia UV Led, al suo debutto assoluto. Caratterizzata da un design accurato e da estrema compattezza, questa stampante industriale è dotata di un esclusivo meccanismo di apertura che facilita il passaggio da roll to roll a flatbed, ampliandone le potenzialità applicative. Il sistema parzializzato di aspirazione a 4 turbine e il tappeto aspirante autolivellante permettono inoltre la lavorazione di materiali rigidi come dibond, forex e MDF, mantenendo perfettamente la planarità di stampa e minimizzando le distorsioni frequentemente causate da sistemi a tappeto fisso.

Grande interesse anche per il plotter da taglio piano Platinum Q-Cut, altra new entry presentata al mercato per la prima volta a Viscom. Una soluzione esclusiva che taglia, fresa e cordona un’ampia varietà di supporti, con la possibilità di cambio automatico degli utensili. Equipaggiato con una telecamera ad alta precisione, il sistema si allinea infatti automaticamente su qualsiasi materiale, prevenendo eventuali problemi di accuratezza e distorsione della superficie.

Ai visitatori in cerca di innovazioni tecnologiche, inoltre, lo stand Liyu ha offerto un ampio range di sistemi flatbed, ibridi e roll to roll ingegnerizzati per specifici mercati, dal visual alla cartotecnica, oltre a interessanti novità per la stampa della pelle e a un inedito sistema per la decorazione del vetro. Soluzioni caratterizzate da qualità e produttività industriale, tutte conformi agli standard per accedere alle agevolazioni per l’Industry 4.0.