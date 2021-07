L’e-commerce Melchioni Ready amplia la gamma di strumentazione di misura professionale Chauvin Arnoux dedicata alla manutenzione delle auto elettriche.

Tra le soluzioni disponibili sullo store Melchioni Ready è possibile trovare:

Tester C.A 762; questo strumento a led permette di effettuare misurazioni di tensione e continuità in caso di bassa tensione. Nello specifico, permette di rilevare tensioni fino a 690Vac/750Vdc e di effettuare anche test di polarità e test sonori. Il modello C.A 762 è un tester di tensione utile agli elettricisti per procedere alla Verifica d’Assenza di Tensione (VAT) in conformità alla norma EN 61423-3.

Multimetro MTX204; si tratta di un multimetro digitale TRMS AC+DC. Questo strumento dalla forma compatta può essere tenuto con una mano, oppure, grazie alla presenza della guaina magnetizzata, può essere agganciato direttamente su di un armadio elettrico ed essere utilizzato a mani libere. Il modello MTX204 consente una lettura perfetta grazie alla retroilluminazione blu del display, inoltre, la lampada integrata permette di utilizzare il multimetro anche nei luoghi scarsamente illuminati. Oltre alle misurazioni tradizionali di tensione, corrente, resistenza e capacità di un impianto, questo strumento può essere utilizzato in caso di manutenzione elettrica, diagnostica iniziale dei guasti su schede elettroniche e verifica delle regolazioni dei radiatori.

Megger C.A. 6534 e Tester d’isolamento C.A. 6524; compatti e leggeri, questi due controllori d’isolamento sono dotati di un rivestimento conforme alla categoria di sicurezza di 600V – CAT IV e sono dotati di un indice di protezione IP54/IK04. Dispongono di un sostegno magnetico che permette di fissare lo strumento su una superficie metallica, lasciando così l’utente libero dei propri movimenti durante la presa di misure e la lettura del risultato. Entrambi i modelli sono caratterizzati da un largo schermo retroilluminato, dotato di doppio display digitale, bargraph logaritmico e display secondario, in cui è possibile visualizzare il valore misurato, la tensione di test reale, la corrente di test e il valore del timer.

Su Melchioni Ready è possibile acquistare anche la sonda per il comando da remoto che, grazie alla presenza di uno spot luminoso garantisce una perfetta identificazione dei punti di misura anche negli ambienti poco illuminati.

Pinza amperometrica PAC26; questo modello fa parte della serie “PAC”, una serie di pinze ad effetto “Hall” progettata per misurare correnti continue ed alternate. Lo strumento supporta corrente AC da 0,5 a 1.000A e corrente DC da 0,5 a 1.400 A, inoltre, ha un segnale di uscita pari a 1,4 V AC/DC. Un’ulteriore caratteristica di questa soluzione sono le ganasce che possono serrare cavi fino a 2×25.4 mm di diametro e piccole barre.

Tutti i prodotti sono a magazzino, salvo esaurimento scorte, l’offerta completa è disponibile su: https://www.melchioni-ready.com/chauvin-arnoux-auto-elettrica