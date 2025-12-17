Micro RGB evo: debutta il primo modello di TV RGB flagship di LG

In occasione del CES 2026, LG Electronics (LG) presenterà il suo primo TV RGB flagship, il modello Micro RGB evo, che ha già conquistato un CES 2026 Innovation Awards.1

Grazie alla tecnologia Micro RGB e all’implementazione dei LED RGB più piccoli mai usati da LG, questo schermo rappresenta un importante passo avanti rispetto alla tecnologia MiniLED.

LG MICRO RGB evo sfrutta la precisione maturata con ben 13 anni di esperienza nella gestione dei singoli pixel dei TV OLED per controllare ciascun LED RGB che compone la retroilluminazione, portando nella categoria RGB l’eccellenza tecnica di LG OLED. Il motore alla base di queste prestazioni è il nuovo processore α11 Gen3 con AI, basato sul Dual AI Engine e arricchito dal nuovo Dual Super Upscaling per elaborare contemporaneamente due tipi di upscaling AI. Il risultato è una nitidezza ancora più elevata, per immagini naturali e bilanciate con il massimo livello di chiarezza e coinvolgimento.

L’enorme potenza di elaborazione del processore α11 Gen3 con AI porta un ulteriore traguardo dirompente: consente infatti di riprodurre lo spettro cromatico completo, l’RGB Primary Color Ultra. Grazie a questa tecnologia, i TV LG Micro RGB evo raggiungono la massima riproduzione cromatica possibile su uno schermo: il 100% della copertura dello spazio BT.2020, il 100% dello spazio DCI-P3 e il 100% di quello Adobe RGB – tutti certificati da Intertek. Si tratta di un risultato che garantisce la massima precisione per qualsiasi utilizzo, dall’editing digitale al cinema HDR.

A completare questa perfezione cromatica interviene il Micro Dimming Ultra, che gestisce con eccezionale precisione oltre mille zone di dimming per prestazioni di contrasto elevate tra i TV LCD. Il Micro Dimming Ultra, infatti, controlla con precisione luminosità e colore di ogni singola zona, per rivelare dettagli complessi sia nelle scene scure sia in quelle luminose.

Micro RGB evo: l’innovazione si estende fino all’esperienza utente

L’interfaccia è altamente personalizzata grazie alla pluripremiata piattaforma webOS, che include le funzioni Voice ID, AI Picture/Sound Wizard e una schermata iniziale “My Page” cucita su misura dell’utente. La nuova versione di webOS porta con sé anche la funzione di raccomandazione AI Concierge ulteriormente raffinata, oltre all’AI Chatbot e all’AI Search, che migliorano ulteriormente la fruizione aiutando gli utenti a esplorare facilmente varie informazioni sui contenuti.

“Raggiungere la massima fedeltà visiva è l’obiettivo di qualsiasi schermo e con LG Micro RGB evo abbiamo raggiunto un traguardo che fino a qualche tempo fa veniva considerato impossibile per questa categoria», ha dichiarato Park Hyoung-sei, presidente della LG Media Entertainment Solution Company. «Questo lancio segna l’evoluzione dei TV RGB, ridefinendo gli standard del settore per offrire prestazioni senza compromessi ai clienti che richiedono una precisione cromatica eccezionale.”

I TV LG Micro RGB evo (modello MRGB95) saranno disponibili nelle dimensioni da 100, 86 e 75 pollici.

I visitatori del CES 2026 potranno scoprire i nuovi TV premium di LG nello stand #15004 del Las Vegas Convention Center, dal 6 al 9 gennaio.