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    Multifunzione A3 monocromatiche di fascia alta: Kyocera espande il portfolio

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    Kyocera Document Solutions espande il suo portfolio di multifunzione A3 monocromatiche di fascia alta

    Kyocera-serie TASKalfa MZ10500i-multifunzione

    Kyocera Document Solutions Europe, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore delle soluzioni documentali, annuncia la nuova serie TASKalfa MZ10500i, introducendo quattro nuove stampanti multifunzione monocromatiche A3 ad alta velocità.

    Questi quattro modelli “Cloud-Ready” approdano sul mercato per offrire una maggiore produttività, scansione e sicurezza, oltre a una riduzione dei tempi di inattività e migliori capacità di gestione della carta. I dispositivi rappresentano una soluzione completa per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni e per organizzazioni che necessitano di elaborare elevati volumi di informazioni con una qualità di output costante ed eccellente, o di digitalizzare i dati.

    Grazie al toner Kyocera di ultima generazione e alla tecnologia avanzata di elaborazione delle immagini, la serie garantisce risultati più nitidi riducendo al contempo i fermi macchina. Questo è possibile grazie a caratteristiche come il sistema a doppio toner e una manutenibilità ottimizzata, che aumenta significativamente il tempo di operatività e riduce gli interventi tecnici sul dispositivo.

    “Con il lancio della serie TASKalfa MZ10500i, stiamo ampliando le potenzialità dei nostri dispositivi A3 monocromatici di fascia alta, supportando i clienti nel tenere il passo in un panorama sempre più esigente”, afferma Sylvester de Koning, Product Manager di Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.

    “Combinando un’eccezionale qualità delle immagini con funzioni avanzate di produttività e sicurezza, questa linea non solo rafforza la nostra presenza nel segmento della produzione leggera entry-level, ma apre le porte a nuove opportunità dove i clienti richiedono soluzioni flessibili, affidabili e scalabili.”

    La gamma comprende quattro sistemi multifunzione monocromatici:

    • TASKalfa MZ7500i              75 ppm
    • TASKalfa MZ8500i              85 ppm
    • TASKalfa MZ9500i              95 ppm
    • TASKalfa MZ10500i            105 ppm

    Oltre al miglioramento della qualità d’immagine e della stabilità, la serie TASKalfa MZ10500i introduce significativi progressi nel workflow e nell’usabilità. La sicurezza di alto livello è stata ulteriormente potenziata integrando funzioni dei modelli precedenti e rinforzandole con funzionalità basate sull’IA, garantendo protezione contro le minacce in continua evoluzione.

    Insieme a un software di workflow ampliato e all’aggiunta di modelli a velocità superiore, la serie consente ai clienti di gestire più tipologie di stampa con maggiore affidabilità, creando nuove opportunità nel segmento della stampa di produzione entry-level.

    Nel mese di maggio la gamma di multifunzione A3 di Kyocera si arricchirà con l’arrivo sul mercato di tre sistemi colore. Di seguito i modelli:

    • TASKalfa MZ7500ci            75 ppm
    • TASKalfa MZ8500ci            85 ppm
    • TASKalfa MZ9500ci            95 ppm

     

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