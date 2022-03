NAS & router in bundle con ASUSTOR e ASUS

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011, annuncia la disponibilità di una serie di bundle NAS & router creati in collaborazione con ASUS.

La cosapevolezza che, soprattutto in ambito domestico e SoHo, la scelta del router cui collegare i NAS può essere in grado di fare la differenza, ha spinto ASUSTOR e ASUS a creare serie di bundle che permettono di dar vita a piccole ma performanti infrastrutture di rete in grado di soddisfare al meglio i bisogni dei power user più esigenti, dei professionisti e dei piccoli gruppi di lavoro.

Grazie alla presenza di una porta LAN 2.5 GbE, l’ASUS RT-AX86U è in grado di garantire l’assenza di colli di bottiglia nella comunicazione tra NAS e router, offrendo velocità di trasferimento superiori a 200 MB/s sia in lettura, sia in scrittura, mentre la tecnologia Wi-Fi 6 di ultima generazione assicura basse latenze, elevata velocità durante i backup e il trasferimento dei file, la possibilità di effettuare lo streaming di flussi video 4K verso diversi utenti e una copertura superiore fino all’80% rispetto alle soluzioni di precedente generazione.

Le caratteristiche del router RT-AX86U, quindi, lo rendono ideale per essere abbinato ai NIMBUSTOR 2 e NIMBUSTOR 4. Basati su processori Intel Celeron dual-core coadiuvati da 2 GB di memoria DDR4-2400, espandibili fino a 8 GB e dotati di connettività 2.5 GbE, questi NAS insieme al RT-AX86U rappresentano la soluzione ideale per appassionati e power user che ricercano elevate prestazioni, affidabilità ed espandibilità.

Per i professionisti e per chi desidera un NAS che garantisca prestioni senza compromessi, i LOCKERSTOR 2 e LOCKERSTOR 4 sono sicuramente le migliori opzioni. Equipaggiati con processori Intel Celeron quad-core, 4 GB di memoria DDR4-2400 espandibili fino a 8 GB e 2 slot per unità SSD M.2 NVME, i NAS LOCKERSTOR 2 e 4, insieme al router RT-AX86U, consentono di dar vita in tempi rapidissimi a infrastrutture di rete in grado soddisfare al meglio i bisogni di studi professionali, agenzie e microimprese.

Dotato di due porte 10 GbE, di cui una SFP, quindi, con supporto a connessioni 10G, sia su fibra, sia su rame, tecnologia Wi-Fi 6 di ultima generazione e una CPU quad-core a 2.2 GHz, in grado di ottimizzare il traffico di rete quando diversi utenti e dispositivi sono collegati contemporaneamente, il router ASUS RT-AX89X è la scelta migliore che si possa fare per sfruttare al meglio le funzionalità dei NAS ASUSTOR di alta fascia, come i

LOCKERSTOR 8, LOCKERSTOR 10 e LOCKERSTOR 10 Pro, che è in grado di offrire uno spazio di archiviazione fino a 200 TB, nonché di supportare app di virtualizzazione e Docker.

Le soluzioni proposte, siano esse indirizzate ad ambiti prettamente domestici o SoHo, garantiscono livelli di privacy e sicurezza ai massimi livelli. I router ASUS, infatti, non solo offrono eccellenti perfomance, ma garantiscono anche una protezione totale, sia all’interno, sia all’esterno della propria casa o ufficio. A casa, la sicurezza di rete è garantita da AiProtection Pro con tecnologia Trend Micro™, una suite completa di internet security del valore commerciale superiore a 50€/anno. AiProtection Pro protegge contemporaneamente e in modo automatico tutti i dispositivi connessi, anche quelli più vulnerabili che non offrono la possibilità di installare firewall o antivirus, come nel caso di alcune soluzioni per la domotica e prodotti IOT, con aggiornamenti gratuiti a vita già inclusi nel prezzo di acquisto. Fuori casa o dal proprio ufficio la funzionalità Instant Guard rende sicura e protetta qualsiasi connessione WiFi pubblica. Instant Guard, infatti, crea un tunnel dati VPN verso il proprio router da qualsiasi parte del mondo, offrendo così la stessa massima tranquillità della propria rete privata anche quando si utilizzano connessioni Internet pubbliche, quindi, potenzialmente non sicure.

I bundle NAS ASUSTOR & router ASUS sono disponibili presso i migliori rivenditori d’informatica con prezzi al pubblico a partire da 619 Euro IVA compresa (prezzo riferito al bundle di ASUSTOR NIMBUSTOR 2 con ASUS RT-AX86U).