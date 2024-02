Nice presenta la Smart Home del futuro

Nice, specialista globale nelle soluzioni di Home Management, partecipa presso Fira Barcelona a ISE 2024 , la più importante esposizione mondiale per audio video e system integration.

Questa fiera rappresenta un’opportunità unica per presentare il nuovo, rivoluzionario ecosistema per la Smart Home di Nice, soprattutto a seguito della recente creazione della Business Unit Home Management Solutions. Oggi, Nice è una delle prime aziende in grado di offrire un ecosistema unificato, in cui due piattaforme distinte comunicano perfettamente tra loro. Il Nice Home Management System interagisce con Yubii Home Pro, creando un ambiente smart di alto livello che garantisce una connettività completa in ogni stanza e persino all’aperto.

“In Nice ci mettiamo al fianco dei nostri clienti e partner, offrendo una piattaforma aperta e interconnessa per migliorare la vita quotidiana in casa. Soluzioni facili da usare e installare, in qualsiasi progetto. Scalabili da un singolo prodotto connesso a sistemi più complessi e personalizzabili secondo lo stile di vita preferito dai nostri clienti. Aperti all’interazione con oltre 10.000 dispositivi di terze parti, offriamo loro la libertà di integrare nella nostra piattaforma i prodotti che preferiscono,” afferma Juan Pablo Boz, Chief Marketing Officer di Nice.

L’integrazione delle piattaforme libera scenari illimitati, guidando utenti e professionisti attraverso una varietà di possibilità, grazie alla capacità di connettersi e interagire con altri brand, protocolli e dispositivi.

“A ISE 2024 stiamo mostrando l’integrazione senza soluzione di continuità di due piattaforme, Nice Yubii Home Pro e Nice Home Management System, in un unico ecosistema. Stiamo illustrando come possiamo far evolvere l’esperienza dei consumatori da una soluzione di base, in cui potrebbero avere solo alcuni dispositivi, a un ecosistema completamente integrato con ogni aspetto della casa, connesso e funzionante in armonia con il contesto,” commenta Paul Williams, Managing Director della Business Unit Home Management Solutions di Nice.

Nel suo stand, Nice dimostra la modularità delle sue soluzioni attraverso esperienze pratiche, presentando l’adattabilità a varie esigenze e situazioni residenziali, compresi gli spazi esterni.

“Il nostro obiettivo è fornire ai clienti un modo semplice e intuitivo per interagire con la propria casa attraverso la nostra esperienza in mobile app, che riteniamo essere tra le migliori del settore,” continua Paul Williams. “Allo stesso tempo, tenendo presenti i nostri Partner, a ISE stiamo introducendo un cambiamento significativo. Il nuovo Yubii Home Pro consente ora agli installatori di configurare e gestire facilmente l’uso domestico sulla piattaforma Yubii Home tramite l’app mobile. Questo elimina la necessità di un laptop e ci consente oggi di espandere la nostra rete, semplificando l’approccio dei nuovi integrator alla smart home di Nice.”

Yubii Home Pro

Il sistema smart home Yubii è gestito dal versatile gateway Yubii Home Pro, che gestisce efficientemente fino a 230 dispositivi connessi, creando una casa intelligente e sicura che coinvolge e interagisce con l’utente. L’ecosistema offre molteplici scenari personalizzati per diverse esigenze, con particolare enfasi sul controllo della temperatura e dei consumi, garantendo una gestione energetica consapevole.

Ideale per case di medie dimensioni, Yubii Home Pro di Nice sfrutta appieno la bidirezionalità: gli utenti possono ora interagire con l’ecosistema domestico attraverso comandi vocali, ottenendo informazioni sulle condizioni ambientali e ricevendo suggerimenti per eventuali problematiche esistenti.

Yubii Home Pro permette una gestione precisa del consumo energetico e migliora il comfort in casa attraverso sensori climatici e di illuminazione. Dispositivi come Nice Clima-Control, Warm-Control e Fan-Control contribuiscono a ottimizzare i consumi domestici automatizzando termosifoni, caloriferi e split dell’aria condizionata in base alle preferenze dell’utente e alle temperature esterne.

Attraverso Yubii Home Pro di Nice, gli scenari sono configurati con facilità, facendo confluire diverse azioni in un solo gesto. Per esempio, con lo “scenario buonanotte” gli utenti possono impostare le condizioni ideali a favorire il sonno con un singolo comando vocale o tramite l’app, garantendo la regolazione della temperatura corretta, l’abbassamento delle tapparelle, lo spegnimento delle luci e l’impostazione del sistema di sicurezza della casa prima di andare a dormire.

Yubii Home Pro utilizza la più recente tecnologia wireless ad alte prestazioni, che lo rende estremamente flessibile e in grado di adattarsi a ogni tipo di progetto, in qualsiasi spazio abitativo, senza richiedere opere murarie invasive. Inoltre, è una soluzione sostenibile, poiché evita l’installazione di cavi non necessari. La versatilità di Yubii Home Pro si accompagna a un livello avanzato di privacy e cybersecurity garantito dalla possibilità di far funzionare l’ecosistema Nice offline.

La sicurezza è un ulteriore elemento chiave della piattaforma: Yubii Home Pro di Nice protegge la casa e chi la abita, rilevando movimenti tra le mura quando l’utente è assente, inviando l’allarme in caso di incendi o perdite di gas. Il sistema previene inoltre situazioni di emergenza attraverso comandi precisi di intervento per perdite d’acqua e surriscaldamento delle pavimentazioni.

Yubii Home Pro è un sistema aperto che facilita l’integrazione con oltre 3.000 dispositivi di terze parti.

Nice Home Management System

Nice Home Management System offre esperienze olistiche in casa, con la capacità di connettere senza soluzione di continuità tutti i sistemi domestici. La piattaforma arricchisce la smart home Nice evoluta con un controllo avanzato dell’HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Aria Condizionata), insieme a un’esperienza audio-video immersiva, che include un sistema di sorveglianza esteso e una nuova offerta di intrattenimento audio-video, che fa il suo debutto nel portfolio aziendale.

Il Nice Home Management System interagisce perfettamente con la piattaforma Yubii Home Pro. In questo ambiente evoluto tutti i dispositivi sono coordinati dal nuovo Nice Home Management System Controller.

Inoltre, ampi schermi touch e dispositivi di controllo remoto avanzati facilitano la gestione completa di tutta la casa. Dai sofisticati pannelli di controllo Nice Intelligent Touch Panels con riconoscimento facciale e controllo vocale – completamente interattivi e personalizzabili – al telecomando HR40.

Recentemente premiato con i CES Innovation Awards 2024 e vantando numerosi altri riconoscimenti del settore, come il Residential Systems – CEDIA Best of Show Award al CEDIA Expo 2023, il Nice HR40 è un telecomando che permette un controllo completo. Infatti, consente agli utenti di rispondere alla porta con il video, visualizzare telecamere di sorveglianza o comunicare con altre interfacce tramite interfono, il tutto attraverso il touchscreen ad alta risoluzione da 3,1 pollici. Con comandi di scorrimento, sfioramento e tocco, l’HR40 è intuitivo e consente un controllo più semplice di media, illuminazione, climatizzazione, sicurezza, sorveglianza e altro ancora. Configurato wireless, l’HR40 si integra senza soluzione di continuità in qualsiasi sistema Nice e offre personalizzazione attraverso il Software di Configurazione.

Per quanto riguarda le soluzioni audio-video, il sistema Nice Smart offre un’esperienza premium per coloro che cercano un intrattenimento avanzato. Questo include il controllo della televisione e dello streaming video, insieme alla distribuzione di video e audio. Gli utenti hanno la possibilità di condividere una sorgente video su più televisori o spazi esterni. In alternativa, è possibile trasmettere video diversi su vari televisori e riprodurre tracce audio differenti in tutta la casa, consentendo agli utenti di sincronizzare tutte le stanze in uno scenario audio.

Tra le soluzioni all’avanguardia presentate da Nice a ISE 2024, si trovano gli In-Ceiling Speakers della serie AIM Mk3 Speaker Series, che offrono flessibilità e prestazioni senza pari. Garantiscono infatti una qualità del suono superiore per home theater e sale multimediali senza compromettere l’aspetto estetico dell’ambiente. Inoltre, la nuova soluzione Small Aperture Speaker offre un audio dinamico e impattante in un formato compatto. Sfruttando tecnologie avanzate e materiali come il woofer in fibra di carbonio e il tweeter in alluminio massiccio, questi altoparlanti sono estremamente versatili nell’installazione, integrandosi perfettamente nel design di casa. La soluzione comprende lo speaker SC-IC3 Small Aperture (satellite), lo speaker SC-IC-SUB8 Subwoofer e un amplificatore di filtraggio analogico abbinato al SC4-100 a 4 canali.

Un sistema di videosorveglianza potenziato è stato integrato nella smart home Nice, consentendo la sorveglianza del perimetro e l’utilizzo strategico della registrazione video in tutta la casa. Oggi, grazie alla memorizzazione locale del video tramite USB e alle telecamere Nice IP cameras, è possibile rivedere i video di sorveglianza preregistrati alla fine della giornata e monitorare video in streaming a distanza, quando i residenti sono assenti, tramite l’applicazione mobile. La modalità Playback è presentata in una timeline lineare con segnalazioni di navigazione veloci seguendo una modalità basata sugli eventi, permettendo agli utenti di passare agevolmente da un avvenimento a quello successivo.

Il Nice Home Management System è una piattaforma aperta, che facilita l’integrazione di oltre 10.000 dispositivi di terze parti. Sia l’intero sistema Yubii Home Pro che il Nice Home Management System possono essere gestiti a distanza tramite l’app Nice Home Management (Nice Viewer).