Nitro AI e Nitro 20: le novità Acer per il gaming

Prodotti potenti, affidabili e dai prezzi competitivi. Acer amplia la serie gaming Nitro presentando i nuovi laptop Acer Nitro AI e il desktop Nitro 20. La linea Nitro si conferma una scelta eccellente per giocatori e content creator, offrendo un’esperienza coinvolgente, grazie alla combinazione di elevate prestazioni e funzionalità mirate, il tutto a un prezzo competitivo. L’introduzione di laptop sottili e di un desktop Windows compatto risponde concretamente alle esigenze di chi dispone di spazi ridotti per il gaming.

I laptop Nitro AI, PC Copilot+, integrano processori AMD Ryzen AI Serie 300 e le innovative GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 50, che rendono più accessibili le avanzate funzionalità di rendering IA. Il desktop Nitro 20 impiega processori IA e fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, focalizzandosi su una maggiore efficienza energetica in un formato compatto.

Laptop Nitro AI: Prestazioni affidabili di intelligenza artificiale e portabilità ad un prezzo competitivo

La gamma di laptop gaming Acer Nitro AI include un potente modello da 18 pollici e tre varianti da 16 pollici, ideali per chi cerca prestazioni sia nel gioco che nella produttività in movimento.

Tutti i dispositivi sono Copilot+ PC e possono essere configurati con processori fino ad AMD Ryzen AI 9 365, massimizzando l’esperienza di gioco e garantendo prestazioni efficienti per il multitasking, grazie a una accelerazione hardware dedicata per l’esecuzione fluida dei carichi di lavoro IA. I notebook gaming sono equipaggiati con GPU laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Basate sull’architettura NVIDIA Blackwell, le GPU GeForce RTX Serie 50 rivoluzionano il gaming e la creazione di contenuti con una straordinaria potenza di calcolo IA, offrendo a giocatori e creator nuove esperienze e una fedeltà grafica superiore. Le prestazioni raggiungono livelli superiori grazie a NVIDIA DLSS 4, che offre una velocità di rendering senza precedenti, mentre NVIDIA Studio mette a disposizione strumenti avanzati per la creatività. I dispositivi Nitro AI vantano inoltre fino a 32 GB di memoria DDR5 dual-channel e SSD PCIe Gen 4 fino a 2 TB.

Il Nitro 18 AI (AN18-61) si distingue per un ampio display da 18 pollici con risoluzione fino a WQXGA (2560×1600), frequenza di aggiornamento di 165 Hz e supporto del 100% della gamma colori DCIP3, garantendo un’esperienza di gioco immersiva e un’ampia area di lavoro per i creator. I modelli Nitro 16 AI (AN16-61) e il sottile Nitro 16S AI (AN16S-61) offrono anche essi display fino a WQXGA, con un’elevata frequenza di aggiornamento di 180 Hz e una luminosità di picco di 400 nit. Questi tre laptop Nitro integrano la tecnologia NVIDIA G-SYNC™ per minimizzare screen tearing, stuttering e input lag, assicurando immagini fluide. Il Nitro V 16S AI (ANV16S-61) vanta una risoluzione fino a WQXGA, 180 Hz di refresh rate, 400 nit di luminosità e un tempo di risposta di 3 ms.

L’efficace dissipazione del calore è garantita su tutti i dispositivi da un sistema di raffreddamento avanzato con doppie ventole, quadruple prese d’aria e quadrupli scarichi. I modelli più performanti da 18 e 16 pollici beneficiano ulteriormente dell’applicazione di pasta termica in metallo liquido sui processori e di heat pipe vettoriali, ottimizzando il trasferimento termico per prestazioni stabili anche sotto carico.

I nuovi Nitro 16S AI e Nitro V 16S AI si distinguono per un design moderno e sottile, con uno spessore inferiore a 19,9 mm, impreziosito da una robusta ed elegante scocca in metallo. La connettività avanzata è assicurata da Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 (o superiore), che massimizzano la velocità di rete per il gaming e la navigazione web. La porta USB 4 offre una flessibilità di connessione versatile, mentre le fotocamere FHD IR sono perfette per lo streaming e la registrazione di contenuti. Infine, il software NitroSense™ e l’Experience Zone permettono agli utenti di esplorare le applicazioni IA disponibili e di richiedere assistenza IA per aumentare la produttività.

Acer Nitro 20: Desktop compatto con prestazioni elevate

Il desktop Acer Nitro 20 (N20-100) rappresenta l’equilibrio perfetto tra prestazioni per il gaming moderno, efficienza energetica, design compatto e prezzo competitivo. È alimentato da processori Intel Core i5-13420H e dalla recentissima GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, che assicura esperienze visive senza precedenti e prestazioni grafiche di livello superiore grazie a NVIDIA DLSS 4, che genera immagini e frame a velocità incredibili e supporta senza problemi anche i carichi grafici più intensi. Ampia flessibilità anche per l’archiviazione, con opzioni fino a 1 TB di HDD e 1 TB di SSD. Con un ingombro compatto di soli 15 litri, il Nitro 20 si presenta con un design moderno e minimalista, elegantemente sottolineato da un sobrio logo Nitro rosso, che si adatta ad ogni setup di gioco. L’innovativo pulsante di accensione con sensore di impronte digitali offre un accesso rapido e sicuro, eliminando la necessità di password o PIN.

La connettività è completa e all’avanguardia: Wi-Fi 6E e LAN garantiscono connessioni di rete ultra-veloci, le porte USB Type-C e Type-A, sia frontali che posteriori, offrono una flessibilità eccezionale, mentre le porte display assicurano la compatibilità con un’ampia varietà di monitor.

Prezzi e disponibilità di Acer Nitro AI e Nitro 20

Nitro 18 AI (AN18-61) sarà disponibile in Italia ad agosto, al prezzo di partenza di € 1.499.

Nitro 16 AI (AN16-61) sarà disponibile in Italia a luglio, al prezzo di partenza di € 1.399.

Nitro 16S AI (AN16S-61) sarà disponibile in Italia a luglio, al prezzo di partenza di € 1.399.

Nitro V 16S AI (ANV16S-61) sarà disponibile in Italia ad agosto, al prezzo di partenza di € 1.299.

Nitro 20 (N20-100) sarà disponibile in Italia a luglio, al prezzo di partenza €899.

Le specifiche tecniche, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda del paese. Per maggiori informazioni.

Specifiche tecniche