nubia Z80 Ultra già disponibile in preordine

nubia, specialista mondiale nell’innovazione degli smartphone, avvia ufficialmente il lancio globale del suo dispositivo flagship, l’attesissimo nubia Z80 Ultra.

Potenza e resistenza senza pari: prestazioni, gaming e fotografia

nubia Z80 Ultra offre prestazioni senza compromessi sia per un intrattenimento coinvolgente che per una produttività costante, grazie alla piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 e al motore di gioco CUBE ispirato a REDMAGIC.

Dotato di un sistema fotografico che eccelle su tutta la gamma focale, questo dispositivo è un vero e proprio concentrato di potenza per la fotografia street, con prestazioni eccezionali alle lunghezze focali caratteristiche di 35 mm e 18 mm, semplificate da un modello di imaging AI di livello professionale.

La durata della batteria è garantita da una batteria potente da 7200 mAh (ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 80 W accessibile con il kit di ricarica wireless originale nubia da 80 W). Caratterizzato da un design unico in nero, bianco e blu, offre un tocco personalizzato grazie al pulsante di scatto, che garantisce un controllo migliorato durante lo scatto delle foto. nubia Z80 Ultra è progettato per migliorare le prestazioni e le esperienze quotidiane, dalla fotografia all’intrattenimento.

Doppia lunghezza focale per una fotografia più dinamica e un’esperienza a schermo intero

Lo smartphone nubia Z80 Ultra rivoluziona la fotografia mobile e la tecnologia dei display grazie alle sue funzionalità avanzate progettate per migliorare l’esperienza dell’utente. Il dispositivo è dotato di uno straordinario display a schermo intero BOE X10 1.5K Under-Display Camera, che offre colori vivaci e una nitidezza eccezionale per un’esperienza visiva coinvolgente, sia durante lo streaming di video che durante la visualizzazione delle foto.

La frequenza di campionamento tattile istantanea di 3000 Hz assicura una risposta ultrarapida e un controllo estremamente preciso. Con una luminosità straordinaria di 2000 nit, il display rimane perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole, mentre il chip tattile Synaptics ottimizza la sensibilità e la precisione di ogni interazione.

nubia Z80 Ultra offre agli utenti una fotografia versatile e di livello professionale grazie al sensore Light & Shadow Master 990 da 1/1,3 pollici, che garantisce una qualità dell’immagine senza pari e cattura ogni dettaglio con precisione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Progettato per garantire la massima versatilità, il sistema è dotato di ottiche personalizzate da 18 mm per scatti ultragrandangolari, un obiettivo macro ultra nitido per primi piani mozzafiato e una gamma di zoom continua da 18 mm a 85 mm per inquadrare facilmente qualsiasi soggetto. Infine, l’inclusione di 21 filtri offre infinite possibilità creative, consentendo agli utenti di personalizzare senza sforzo le proprie fotografie.

Massima potenza di gioco: stabilizzazione super frame AI, batteria a lunga durata e sistema di raffreddamento potenziato

Alimentato dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, nubia Z80 Ultra è dotato di una memoria UFS 4.1 potenziata e RAM LPDDR5X, progettate per ottimizzare le prestazioni di gioco, garantendo agli utenti di poter usufruiredi titoli più impegnativi senza compromessi.

Con l’avanzato CUBE Gaming Engine, derivato dalla rinomata serie REDMAGIC, nubia Z80 Ultra massimizza l’efficienza energetica offrendo al contempo un gameplay con frame rate elevato e costante. I giocatori apprezzeranno il supporto del dispositivo per Super Resolution e Super Frame Rate, che offrono immagini straordinarie con una risoluzione fino a 2K e un’impressionante frequenza di aggiornamento di 144 Hz. L’integrazione della AI Super Frame Stabilization garantisce una grafica fluida anche nei momenti più frenetici, migliorando l’esperienza di gioco a tutto tondo.

nubia Z80 Ultra è progettato per garantire resistenza e durata, integrando un avanzato sistema di raffreddamento in metallo liquido composito e un sistema di raffreddamento 3D Ice Steel VC sovradimensionato. Questa tecnologia aumenta la copertura dell’area di raffreddamento del 35% per una dissipazione efficiente del calore, garantendo prestazioni ottimali e costanti durante il gioco intenso senza surriscaldamento o consumo eccessivo di energia. Inoltre, il telefono è costruito per durare con resistenza alla polvere e all’acqua IP68 e IP69, e la sua custodia magnetica NFC smart offre sia una connettività senza interruzioni per i giocatori in movimento, sia la possibilità di personalizzare il design per esprimere la propria personalità unica.

Ridefinire l’estetica degli smartphone: disponibile in tre colori, con il nuovo Retro Kit 2.0

nubia Z80 Ultra incarna il concetto di “performance aesthetics”, grazie alla sua curvatura naturale e al raffinato design curvo su tutti i lati, che assicurano una presa comoda e stabile.. Il dispositivo vanta un robusto corpo in fibra di cristallo, un caratteristico anello rosso luminoso intorno alla fotocamera principale e un pratico tasto di scelta rapida personalizzabile, disponibile in nero, bianco e blu (l’edizione da collezione Starry Night). A completare questo design c’è il Retro Kit 2.0, recentemente aggiornato e sviluppato in collaborazione con Fotorgear. Realizzato con materiali pregiati — nano-pelle tecnologica, lega di alluminio con finitura titanio e pelle di alta qualità — il kit offre un’eccellente presa e una sensazione al tatto sofisticata.

I comandi intelligenti personalizzabili, i pulsanti fisici e le manopole dedicate rendono l’esperienza fotografica più fluida e intuitiva, trasformando ogni scatto in un gesto curato e appagante.

nubia Z80 Ultra si distingue come uno smartphone completo per gli appassionati di fotografia che desiderano risultati di livello professionale a portata di mano. nubia Z80 Ultra si afferma come la scelta ideale per i giocatori più esigenti alla ricerca di prestazioni e affidabilità senza pari. Abbinato al Retro Kit 2.0, questo dispositivo eccezionale non solo rende omaggio al design classico, ma incarna anche lo spirito dell’innovazione moderna. nubia Z80 Ultra sta davvero ridefinendo il futuro della tecnologia degli smartphone.