UPS 5P Gen2: Eaton porta più potenza, sicurezza e controllo negli ambienti IT

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, annuncia il lancio sul mercato dell’UPS 5P Gen2, una soluzione compatta ed altamente efficiente per l’alimentazione in ambienti edge e IT. Questa nuova gamma di prodotti, che offre maggiore potenza, sicurezza e controllo rispetto a qualsiasi altro dispositivo della sua categoria, consente anche la gestione da remoto del parco macchine, dell’UPS e delle funzionalità di aggiornamento del firmware.

Caratteristiche dell’UPS 5P Gen2

L’UPS 5P Gen2 ha una maggiore capacità di potenza e fornisce fino a 1350 W, ovvero il 22% in più rispetto al modello precedente e il 33% in più rispetto ai modelli analoghi disponibili sul mercato: queste caratteristiche lo rendono ideale per la protezione di un’ampia gamma di applicazioni. Il suo design intelligente garantisce prestazioni affidabili e un maggiore risparmio energetico, mentre il controllo avanzato dei segmenti di carico permette di assegnare la priorità alle apparecchiature critiche, ottimizzando l’autonomia della batteria.

L’UPS 5P Gen2 integra la tecnologia Eaton ABM+ (Advanced Battery Management), che prolunga la durata della batteria fino al 50% e consente una previsione accurata del suo stato, attraverso avvisi di sostituzione tempestivi sviluppati grazie all’apprendimento automatico. È inoltre dotato di batterie sostituibili a caldo (hot-swap) e di un’intuitiva procedura guidata per la sostituzione della batteria, visualizzabile su un display grafico LCD (a cristalli liquidi) integrato.

Gestione intelligente e adattabilità

I software Intelligent Power Manager (IPM2) e Distributed IT Performance Management (DITPM) di Eaton consentono il monitoraggio e la gestione da remoto dell’infrastruttura IT, oltre alla configurazione sicura dei dispositivi e la funzionalità di aggiornamento del firmware. L’UPS Eaton 5P Gen2 con scheda di rete per la sicurezza informatica Gigabit Network Card (inclusa nelle versioni Netpack), soddisfa le severe normative nel campo della protezione dalle minacce informatiche. Inoltre, Brightlayer Software Suite di Eaton garantisce una perfetta integrazione con gli ambienti di virtualizzazione, assicurando continuità di esercizio e integrità dei dati.

Che si tratti della versione per installazione su rack 1U o di un’opzione tower compatta, l’UPS Eaton 5P Gen2 si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza di spazio, offrendo diverse opzioni di configurazione.