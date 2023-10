Advanced Solutions: Ingram Micro distribuisce Barco

Ingram Micro Italia, specialista globale in Technology e Supply Chain Services, ha siglato un accordo con Barco per la distribuzione in Italia delle sue soluzioni. Barco è leader globale nella tecnologia per le “meeting room”, infatti grazie alla sua gamma di prodotti.

ClickShare consente alle aziende di poter entrare senza difficoltà nella realtà dell’ambiente di lavoro ibrido. Le sue soluzioni di presentazione e collaborazione wireless offrono ai clientu di tuto il mondo la libertà di atrezzare sale riunioni ibride in base alle diverse necessita, agli ecosistemi esistenti e alle politiche IT aziendali.

Barco ClickShare semplifica l’esperienza dei meeting ibridi permetendo a tutti gli utenti di collegarsi alle periferiche di sala in modalità wireless tramite il loro laptop accedendo a qualsiasi piataforma di conferenza con la possibilità di condivedere contenuti, aumentando la produttività dei gruppi di lavoro. ClickShare permette ai manager IT di avere la libertà di scegliere tra la collaborazione plug & play con il pulsante ClickShare o la efficiente ottmizzazione del flusso di lavoro con l’app desktop ClickShare.

Entrambi garantiscono riunioni ibride attraverso la stessa esperienza semplice e intuitiva. Ingram Micro Italia accresce il suo portfolio con le soluzioni di Barco.

L’obiettivo comune è quello di sviluppare l’offerta di Barco sul canale italiano atraverso la presenza di una Business Unit altamente certificata, competente e dedicata.

‘’Siamo lieti di annunciare che Ingram Micro Italia aggiunge Barco ClickShare al suo portafoglio di soluzioni per la collaboration. Grazie alla profondità dei suoi servizi, Ingram può già vantare una forte presenza nella distribuzione a valore per le soluzioni video. La nuova partnership riflette l’impegno e l’attenzione nell’espandere il numero di partners i quali possono accedere alle nostre soluzioni tramite un distributore che garantirà loro un supporto adeguato” commenta Salvatore Riontino, Country Manager and Channel Sales at Barco.

“IM considera le soluzioni UCC uno degli ambiti di maggiore sviluppo di mercato dei prossimi anni e intende continuare a sviluppare l’offerta e le competenze per consentire ai clienti di scegliere sempre la migliore soluzione. Siamo entusiasti di questa nuova partnership con uno dei leader a livello globale nella Collaboration: La soluzione ClickShare di Barco è ideale per Ingram Micro per ampliare ed integrare l’ecosistema messo a disposizione dei nostri clienti nell’ambito delle soluzioni di presentazione e meeting room.“ conclude Giorgio Rovati, Advanced Solutions Director Ingram Micro.