NVIDIA: l’architettura Ada e le GPU della serie 40 finalmente sui laptop

NVIDIA annuncia, in occasione del CES 2023, i nuovi laptop GeForce RTX Serie 40, alimentati dalla ultra-efficiente architettura Ada Lovelace, che offre il più grande salto generazionale di sempre in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

I nuovi laptop GeForce RTX Serie 40 sono fino a tre volte più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente e portano per la prima volta nei laptop l’architettura Ada, il DLSS 3 di NVIDIA e le tecnologie Max-Q di quinta generazione. Per i videogiocatori, i laptop RTX Serie 40 offrono prestazioni fino a 4 volte superiori in giochi AAA come Cyberpunk 2077 in full ray-tracing con la nuova modalità RT Overdrive e, per i creator, offrono un’accelerazione rapidissima nelle migliori applicazioni creative come Blender.

“Con l’architettura Ada ci siamo posti l’obiettivo di trasformare le prestazioni e l’efficienza energetica dei laptop da gaming e per i creator”, ha dichiarato Jeff Fisher, Senior Vice President della divisione GeForce di NVIDIA. “Le nuove GeForce RTX Serie 40 offrono prestazioni entusiasmanti in laptop sottili fino a 14 pollici, un nuovo traguardo per il nostro settore”.

RTX 4090 e RTX 4080: Una nuova serie di laptop di punta

L’architettura Ada ha permesso di creare una nuovissima serie di laptop perfetti per gli appassionati, i più veloci al mondo. I giocatori possono godersi l’esperienza di gaming su tre monitor 4K per un gioco in surround a 60 fotogrammi al secondo – abbastanza per alimentare un simulatore di guida di livello professionale. I creator possono usare la piattaforma NVIDIA Omniverse™ per costruire mondi virtuali in 3D fotorealistici a 4K con fisica, illuminazione e materiali completamente simulati. Gli streamer possono effettuare livestreaming di giochi a 4K 60 fps con codifica AV1 su Discord, con i nuovi doppi codificatori di Ada che dimezzano i tempi di esportazione dei video. I laptop di punta della serie RTX 40 partono da 1.999 dollari e saranno disponibili a partire dall’8 febbraio.

Laptop con RTX 4070, 4060, 4050: Più veloci dei flagship di ultima generazione a un terzo dei consumi

I nuovi laptop con RTX 4070, 4060 e 4050 sono più veloci del modello di punta della precedente generazione, consumando un terzo rispetto alle GPU della precedente generazione. Offrono 80 fps, gaming a 1440p a settaggi Ultra e velocizzano enormemente i processi di creazione come il rendering di scene in Blender: prima richiedevano due ore e mezza di tempo, ora solo 10 minuti. I laptop RTX 4050 partono da 999 dollari e saranno disponibili a partire dal 22 febbraio.

Le tecnologie Max-Q di quinta generazione migliorano l’efficienza dei laptop

Dal 2017, con ogni nuova generazione di GPU, i progressi della tecnologia Max-Q hanno migliorato incredibilmente il design dei laptop. Oggi, in concomitanza con il lancio dei laptop GeForce RTX Serie 40, NVIDIA presenta le tecnologie Max-Q di quinta generazione, che migliorano radicalmente l’efficienza e accelerano le prestazioni di gioco grazie ai seguenti aggiornamenti: · NVIDIA® DLSS 3 è stato ottimizzato per i laptop e integrato nelle tecnologie Max-Q, fra cui Whispermode e BatteryBoost, che migliorano le prestazioni, l’acustica e la durata della batteria fino a 2X.

· La memoria GDDR6 a più basso voltaggio di sempre, fornita in collaborazione con i principali produttori.

· Il controllo della memoria a tre velocità consente alla GPU di passare dinamicamente a stati di memoria più recenti e a basso consumo.

· La memoria on-chip di Ada è stata ottimizzata per Max-Q, raddoppiando la larghezza di banda, aumentando le dimensioni di 16 volte e migliorando il clock gating.

Laptop da 14 pollici più potenti che mai

Prima dell’introduzione dell’architettura Ada, il 95% di questo segmento di laptop in rapida crescita era limitato alle attività e alle applicazioni di base. Grazie alle GPU GeForce RTX Serie 40 per Laptop, i laptop da 14 pollici sono in grado di svolgere azioni che prima erano impossibili, come il rendering 3D ultraveloce in Blender e processi basati su IA all’avanguardia in applicazioni popolari come Adobe Photoshop o Premiere Pro.

Inoltre, grazie alle GPU RTX Serie 40 per Laptop, i laptop da 14 pollici sono ora delle vere e proprie centrali di gioco, fino a due volte più veloci di una PlayStation 5 ma con dimensioni pari a un sesto. I giocatori possono godersi i giochi AAA con una grafica molto intensa, come Cyberpunk 2077, con ray tracing e DLSS. Infine, collegando i laptop ultraportatili a monitor esterni, questi device si trasformano in piattaforme di gioco di classe desktop o in studi per creator.

Costruito appositamente per 110 milioni di creator!

Il mercato dei creator continua a crescere rapidamente e conta ora più di 110 milioni di professionisti e appassionati. La creazione 3D su hardware NVIDIA, in particolare, sta mostrando una crescita sbalorditiva – con un aumento del 42% rispetto allo scorso anno.

I laptop con GPU GeForce RTX Serie 40 sfruttano l’ecosistema NVIDIA Studio con le tecnologie RTX e Max-Q per offrire la combinazione ideale di efficienza e prestazioni. L’efficienza migliorata accelera anche i flussi di lavoro più impegnativi con una durata della batteria fino a tre volte superiore.

Gli utenti di laptop GeForce RTX beneficiano delle accelerazioni di NVIDIA Studio in oltre 110 delle più popolari app creative – oltre all’accesso esclusivo ad app basate sull’AI come NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast. Inoltre, gli artisti 3D possono collaborare tra loro – grazie a Omniverse – da qualsiasi parte del mondo, mentre gli editor video possono produrre in loco in modo molto più rapido con gli strumenti AI e dimezzare i tempi di esportazione con i doppi encoder.

Disponibilità

I laptop GeForce RTX Serie 40 saranno disponibili a partire dall’8 febbraio presso i principali produttori mondiali, tra cui Acer, Alienware, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer e Samsung. Saranno inoltre disponibili presso i produttori e i costruttori di sistemi locali.Nel corso dei primi mesi del 2023 se ne aggiungeranno molti altri.