OmniVista Terra: la soluzione di ALE per la gestione on-prem della rete

Alcatel-Lucent Enterprise, specialista nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le aziende a migliorare l’efficienza e la competitività, annuncia l’introduzione sul mercato di OmniVista Terra, un sistema intelligente di Network Management (NMS) on-premises. Progettato per offrire piena visibilità e controllo, OmniVista Terra consente alle imprese di gestire le proprie reti in modo efficiente, garantendo al contempo sicurezza e scalabilità. OmniVista Terra completa l’attuale soluzione cloud-based di ALE, OmniVista Cirrus, offrendo le stesse funzionalità avanzate in un ambiente ospitato localmente — spesso requisito fondamentale in settori regolamentati come trasporti, energia e utility, sanità e difesa.

Operazioni assistite dall’Intelligenza Artificiale

OmniVista integra l’intelligenza artificiale per semplificare le operazioni quotidiane e massimizzare le prestazioni della rete. La nuova interfaccia AI-chatbot consentirà agli amministratori di rete di utilizzare il linguaggio naturale per ottenere risposte in tempo reale a domande sulla rete, indicazioni per la configurazione e supporto nella risoluzione dei problemi, migliorando l’efficienza operativa e permettendo ai team IT di affrontare tempestivamente le criticità. Omnivista potenzia la gestione degli incidenti, facilitando l’identificazione delle cause principali e l’attuazione di azioni correttive efficaci su tutta la rete, grazie all’integrazione con OmniVista Network Advisor, lo strumento AIOps di ALE.

Visibilità completa e dettagliata con OmniVista Terra

Grazie ad analisi avanzate, OmniVista Terra offre una comprensione approfondita delle prestazioni della rete, del comportamento degli utenti e dello stato dei dispositivi. Le sue eccezionali capacità di osservabilità forniscono dati in tempo reale sulla qualità dell’esperienza, sulle prestazioni di rete e sull’analisi storica, semplificando l’identificazione delle cause principali dei problemi di rete. Questa nuova generazione della soluzione OmniVista ottimizza le attività amministrative, permettendo ai team IT di monitorare e gestire in modo efficiente ambienti di rete complessi. L’integrazione con soluzioni di sicurezza e con reti wireless Private 5G, come quelle di Versa e Celona, consente a OmniVista di offrire un controllo unificato su tutta l’infrastruttura di rete del cliente.

Una piattaforma di gestione avanzata completamente connessa

OmniVista Terra integra OmniVista Cirrus, il sistema di gestione di rete (NMS) basato sul cloud di Alcatel-Lucent Enterprise, offrendo le stesse funzionalità in un ambiente on-premises. Insieme, le piattaforme Terra e Cirrus formano una suite unificata per la gestione della rete, che include, sotto un unico sistema, switch ALE, access point wireless, dispositivi IoT, il Private 5G di Celona e le soluzioni Versa SD-WAN e SASE — garantendo policy di sicurezza coerenti e una gestione centralizzata. La soluzione OmniVista Terra è particolarmente indicata per enti governativi e settori altamente regolamentati che richiedono un controllo completo e locale dell’infrastruttura.

Dichiarazioni

“La piattaforma OmniVista di Alcatel-Lucent Enterprise rappresenta il pilastro della nostra strategia per unificare, semplificare e automatizzare le operazioni dell’infrastruttura, potenziate dall’intelligenza artificiale. Con OmniVista Terra estendiamo anche agli ambienti on-premises i vantaggi di visibilità, controllo e sicurezza di rete”, commenta Stephan Robineau, EVP della Network Business Division di Alcatel-Lucent Enterprise.