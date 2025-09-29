OnePlus conferma il lancio globale di OnePlus 15, il suo nuovo smartphone di punta

Il brand tecnologico globale OnePlus annuncia che il suo nuovo smartphone di punta, il OnePlus 15, sarà lanciato a livello globale nella nuova colorazione “Sand Storm” ispirata alle dune del deserto. Si tratta del primo smartphone al mondo a introdurre la tecnologia Micro-Arc Oxidation (MAO) di livello aerospaziale nel telaio centrale e negli elementi decorativi della fotocamera.

L’edizione Sand Storm combina resistenza estrema e minimalismo raffinato. Il telaio metallico riceve un rivestimento ceramico attraverso un processo al plasma ad alta tensione: il risultato è 3,4 volte più duro dell’alluminio e 1,3 volte più resistente del titanio, senza compromettere l’impatto ambientale. Il retro in fibra di vetro ultraleggera completa il design, offrendo una presa morbida e confortevole, perfettamente bilanciata in mano.

Il OnePlus 15 rappresenta un salto di due generazioni in termini di potenza, intelligenza e design. Continuando la tradizione di prestazioni all’avanguardia di OnePlus, sarà tra i primi smartphone powered by Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform che, insieme al nuovo sistema di raffreddamento proprietario, garantirà prestazioni elevate e costanti. Il design, completamente ripensato, trasmette un look premium, minimalista e pulito.

Ulteriori dettagli sulle specifiche saranno svelati in prossimità del lancio.