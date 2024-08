OnePlus Pad 2: dopo il boom di preordini è ora disponibile all’acquisto

Il marchio tecnologico globale OnePlus annuncia la disponibilità del suo secondo tablet di punta, il OnePlus Pad 2, insieme con i suoi accessori rinnovati, la tastiera OnePlus Smart Keyboard, la penna OnePlus Stylo 2 e la cover OnePlus Folio Case 2.

Caratterizzato da una struttura in alluminio, un chipset Snapdragon 8 Gen 3 ultra-potente, un display dalla nitidezza senza precedenti e i migliori e più recenti strumenti di AI per la produttività, il tablet è un passo avanti nella produttività mobile e rappresenta la nuova generazione dell’ecosistema OnePlus Android premium.

Il OnePlus Pad 2 ha raggiunto un numero record di preordini in Europa superando ampiamente il suo predecessore, vendendo tre volte di più e più velocemente.

Disponibilità sul mercato

Il nuovo tablet di OnePlus e gli accessori sono già disponibili all’acquisto. Il OnePlus Pad 2 nella versione da 12GB+256GB ha un prezzo di vendita consigliato di 549,00 €. Per quanto riguarda gli accessori, il OnePlus Stylo 2 ha un prezzo di vendita consigliato di 99,00 €, mentre la OnePlus Smart Keyboard ha un prezzo di 149,00 €. La custodia di OnePlus Pad 2 è infine disponibile al prezzo di 59€.

Offerte e sconti

I clienti che acquistano il OnePlus Pad 2 potranno usufruire di un’offerta speciale su OnePlus.com, che include €50 di sconto e due regali: un adattatore SuperVOOC da 80W (del valore di 29,99 €) e un regalo a scelta tra la penna OnePlus Stylo 2 (dal valore di 99,00 €) o una cover OnePlus Folio Case 2 (del valore di 59,00 €).

Gli studenti potranno inoltre ottenere un ulteriore sconto del 10%, mentre i clienti che usufruiranno del programma di trade-in, scambiando un dispositivo elettronico con il nuovo tablet, potranno acquistare OnePlus Pad 2 a partire da 1€, a seconda del valore e delle condizioni del dispositivo permutato.

Caratteristiche di OnePlus Pad 2

Il tablet è costruito per garantire una produttività senza paragoni, un’attività lavorativa priva di stress e un’esperienza d’intrattenimento multimediale immersiva. Impareggiabile rispetto agli altri tablet attualmente sul mercato, il OnePlus Pad 2 consente agli utenti di godersi un’esperienza digitale veloce e fluida integrando perfettamente lavoro, intrattenimento e attività quotidiane.

OnePlus Pad 2 è pronto per eccellere sia nel lavoro che nelle attività personali grazie alla sua piattaforma mobile all’avanguardia Snapdragon 8 Gen 3, mentre una suite di strumenti straordinari per la connettività aumenta ulteriormente la produttività rendendo i flussi di lavoro multi-dispositivo più facili e rapidi che mai.

Il tablet condivide la connessione internet con i telefoni OnePlus compatibili, sincronizza contenuti multimediali, condivide appunti/notifiche e consente l’accesso remoto ai file. App Relay consente il passaggio tra telefono e tablet per lavorare o giocare senza interruzioni.

A lavorare in tandem con l’incredibile configurazione dell’hardware e del sistema operativo, per rivoluzionare davvero l’efficienza dell’utente, è una serie di potenti strumenti AI disponibili sul nuovo tablet OnePlus attraverso AI Toolbox3, gli utenti possono accelerare il loro flusso di lavoro facendo leggere ad alta voce un testo ad AI Speak durante una sessione multitasking, avviare Recording Summary4 per riassumere e sintetizzare istantaneamente le informazioni di lunghi blocchi di testo in pochi punti chiave e aprire AI Writer per creare contenuti originali basati su immagini e istruzioni di testo.

Gli utenti possono persino convertire l’audio registrato in testo e generare riepiloghi concisi con il Recording Summary, rendendo OnePlus Pad 2 la workstation portatile ideale per i professionisti di oggi in continuo movimento. Per semplificare la modifica dei contenuti visivi, gli utenti di OnePlus Pad 2 possono utilizzare la tecnologia AI Eraser 2.0 migliorata, per rimuovere persone e oggetti indesiderati dalle foto con un solo tocco. Smart Cutout 2.0 è invece in grado di riconoscere e isolare fino a tre soggetti o gruppi di soggetti nelle immagini con eccezionale precisione, rendendo più semplice che mai tagliare, copiare e condividere il contenuto delle immagini.