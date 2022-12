OPPO ColorOS 13, l’aggiornamento più rapido di sempre

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia ufficialmente che ColorOS 13 è stato distribuito più velocemente rispetto alle versioni precedenti. L’azienda ha inoltre esteso la policy di aggiornamento di ColorOS, garantendo quattro major updates Android e cinque anni di patch di sicurezza per alcuni modelli flagship selezionati a partire dal prossimo anno.

ColorOS 13 è l’ultima versione di sistema operativo basato su Android creato da OPPO. Progettato per offrire una user experience semplice ed intuitiva, grazie al suo nuovissimo Aquamorphic Design, ColorOS 13 include una serie di caratteristiche innovative come Smart AOD, Multi-Screen Connect e Home Screen Management, per esperienze d’uso smart e user-friendly.

Dal lancio del 18 agosto 2022, ColorOS 13 è stato reso disponibile su 33 modelli di smartphone in tutto il mondo, diventando così l’aggiornamento più rapido e completo nella storia del sistema operativo. Nei quattro mesi successivi al rilascio ufficiale, sono stati resi compatibili con la nuova versione oltre il 50% dei modelli in più[1] rispetto a ColorOS 12[2]. Il numero di utenti coperti durante il rilascio globale di ColorOS 13 è stato 3 volte superiore rispetto a quello di ColorOS 12 nello stesso periodo.

OPPO annuncia inoltre la nuova policy di aggiornamento di ColorOS, con cui si impegna a garantire quattro major update di ColorOS con 5 anni di patch di sicurezza su modelli flagship selezionati a partire dal 2023. In questo modo, OPPO intende offrire esperienze più smart, durature e stabili, continuando a implementare ColorOS.

[1] dati dal 18 agosto al 18 dicembre 2022

[2] dati dall’ 11 ottobre 2021 all’11 febbraio 2022