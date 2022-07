OPPO lancia Find X5 Pro

Con l’arrivo dell’estate è ufficialmente iniziata la stagione dei concerti e dei festival nelle più suggestive location italiane a cielo aperto. Stadi, arene e parchi sono tornati ad ospitare migliaia di visitatori, facendo vivere loro momenti indimenticabili e godere di nuovo l’emozione di assistere alle performance dei propri cantanti preferiti. In questo scenario, OPPO Find X5 Pro si pone come l’alleato perfetto durante uno dei momenti più attesi dell’estate 2022.

OPPO, azienda attiva nel settore degli smart device, ha lanciato Find X5 Series con il motto “Empower Every Moment”, e quale momento migliore da intensificare se non l’emozione di un concerto? Un concerto, infatti, non è solo musica, ma è un’esperienza intensa, un insieme di emozioni che si susseguono e che contribuiscono a renderlo un evento irripetibile. Grazie a Find X5 Pro è possibile imprimerlo nella memoria, valorizzarlo e soprattutto poterlo rivivere anche in un secondo momento. Scegliere Find X5 Pro significa non dover scendere a compromessi.

Zero reportage di video sfocati da cestinare il giorno successivo

Durante l’adrenalina di un concerto si sente quasi il bisogno di documentare qualsiasi canzone, qualsiasi discorso e ogni singolo movimento degli artisti, per poter avere un ricordo di quell’appuntamento così tanto atteso. Ma quanto spesso le foto e i video girati durante lo spettacolo, spesso anche al buio e in mezzo a miliardi di luci, sono stati eliminati il giorno dopo? Riguardando il reportage, convinti di poter rivivere le stesse emozioni, ci si rende conto di quanto il risultato sia pessimo: scene sfocate, foto in controluce o buie e luci dilatate. La soluzione proposta da OPPO Find X5 Pro è MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging proprietario all’avanguardia, che consente di catturare le emozioni e immortalare i momenti più rari della quotidianità in qualsiasi momento. Ciascun volto della band apparirà nitido, definito e reale e, grazie ad OPPO Find X5 Pro, sarà possibile illuminare la scena rendendola visibile e limpida, come dalla prima fila.

Saltare senza freni

Volete davvero limitarvi nei movimenti per paura che il video risulti mosso e traballante? Non si tratta di un torneo di Candy Crush per cui dovete rigorosamente tenere entrambe le mani incollate allo smartphone, il risultato sarà comunque eccellente. Durante la vostra canzone preferita non sarà necessario rinunciare all’euforia per poterla filmare: le fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare di Find X5 Pro, dotate di sensori Sony IMX766 da 50MP, dispongono anche di un sistema di stabilizzazione a cinque assi che riduce rumore e tremolio al minimo, rendendo stabili anche i video girati nell’entusiasmo del momento migliore del concerto.

Nessuno soggetto perso, tutta la band in 6,7’’

Il desiderio di avvicinarsi il più possibile alle star è troppo forte, ma spesso anche troppo costoso e quindi si finisce sul prato, dietro ad una distesa di mani alzate, e magari anche con un gigante di due metri davanti. Certo, esistono i maxischermi, ma nemmeno quelli rendono giustizia alla resa di Find X5 Pro. Infatti, quello che gli utenti apprezzeranno ancora di più sarà poter vedere più da vicino lo spettacolo, compresi i dettagli del palcoscenico e i colori della scenografia, grazie ad Hasselblad Camera for Mobile, del quale la Serie Find X5 incorpora le migliori potenzialità, migliorando la resa dei colori e rendendo la performance dell’artista fedelissima alla realtà: il contatto con gli artisti sarà così stretto da sembrare inverosimile!

Niente ansia da risparmio energetico

La bellezza del live porta con sé anche l’apprensione per la durata della batteria del proprio smartphone. Dopo le ore di coda all’ingresso, le foto di gruppo scattate al parcheggio, i video girati ad ogni canzone che sembra sempre la più bella della scaletta e il flash acceso con la convinzione di illuminare il palco si rischia di perdere la possibilità di filmare il finale del concerto, non potendolo più rivivere e mostrare agli altri. La batteria a doppia cella da 5000mAh di Find X5 Pro risolve anche questo problema, rendendo lo smartphone sempre pronto all’uso, anche quando alla fine dello spettacolo inizia il discorso strappalacrime del cantante della band.

Che sia un concerto rock, pop, jazz o hip hop, Find X5 Pro accompagna i suoi utenti ai loro festival e concerti preferiti, confermandosi come un booster di emozioni e un ottimo diario di racconti in grado di restituire risultati fotografici e videografici eccellenti, senza tradire mai la realtà e senza costringere i fan a dover scendere a compromessi con l’entusiasmo e il divertimento.