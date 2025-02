PanaCast 40 VBS protagonista per Jabra a ISE 2025

Jabra, specialista mondiale nelle soluzioni audio video professionali, presenta a ISE 2025 PanaCast 40 VBS, l’unica video bar alimentata da Android e progettata per le sale riunioni di piccole dimensioni, con un campo visivo di 180° per una copertura senza precedenti dell’intera sala.

I partecipanti all’ISE possono anche esplorare le soluzioni audio professionali di Jabra e il modo in cui il brand sta ottimizzando l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per il posto di lavoro con i suoi vivavoce e cuffie. In particolare, le cuffie Evolve2 ed Engage di Jabra offrono una precisione di trascrizione senza pari rispetto agli auricolari consumer in ambienti rumorosi, consentendo agli utenti di ottenere il massimo dagli strumenti di IA generativa.

Presentazione di Jabra PanaCast 40 VBS

Jabra PanaCast 40 VBS ha un campo visivo di 180° e prestazioni audio avanzate che consentono a tutti di essere visti e ascoltati, trasformando la collaborazione in spazi di piccole dimensioni. La nuova videobar Android di Jabra offre una ripresa vocale eccezionale ed è alimentata da un singolo altoparlante di alta qualità e da sei microfoni con beamforming adattivo progettati per ambienti ridotti. Questo garantisce che ogni parola venga ascoltata in modo chiaro e preciso.

Veloce da installare e facile da usare, PanaCast 40 VBS può essere configurato senza dover rimuovere il prodotto dalla confezione. PanaCast 40 VBS è ideale per installazioni rapide e semplici in ambienti di piccole dimensioni, come l’Express Install per le sale Microsoft Teams. L’Express Install è un’opzione di installazione semplificata che offre un’esperienza Teams completa per spazi piccoli, senza richiedere modifiche personalizzate alla stanza. Gestito agilmente con il software Jabra+ e con la rassicurazione dei servizi di garanzia Jabra Warranty+, PanaCast 40 VBS è un investimento a prova di futuro.

Liberare la potenza dell’IA generativa con la tecnologia vocale di qualità superiore

Il futuro del lavoro è sempre più guidato dalla voce, con l’IA generativa che rivoluziona il modo in cui gestiamo attività come la trascrizione in tempo reale, i riepiloghi dettagliati e le informazioni utili. L’interazione vocale, che è quattro volte più veloce della digitazione, è fondamentale per liberare il pieno potenziale dell’IA e aumentare la produttività. Le cuffie professionali di Jabra, dotate di potenti microfoni che annullano il rumore circostante e migliorano la chiarezza della voce, offrono un’accuratezza di trascrizione del 97% con gli strumenti di IA. Rispetto agli auricolari consumer, che hanno un’accuratezza media del 64% e scendono fino al 7% in ambienti rumorosi.

Maggiore sicurezza in ogni fase

Le cuffie e i vivavoce Jabra ottimizzano gli strumenti di intelligenza artificiale in modo sicuro e protetto, assicurando agli utenti un suono professionale e la massima tranquillità, indipendentemente dal luogo in cui lavorano.

Il nuovo Cyber Security Center of Excellence di GN si concentra sulla definizione degli standard e delle politiche per la gestione della sicurezza informatica dei prodotti. Jabra si impegna a soddisfare gli standard più elevati; dall’hardware end-to-end al software Jabra+ basato su cloud, la sicurezza è in primo piano nelle soluzioni Jabra.

Holger Reisinger, SVP Enterprise Video Business Unit di Jabra, ha dichiarato: “Con le nuove innovazioni nel settore video combinate con il portafoglio audio premium di Jabra, stiamo offrendo ai clienti una scelta più ampia che mai. L’intelligenza artificiale generativa ha un potenziale immenso per trasformare il modo in cui lavoriamo e Jabra è in una posizione unica per massimizzare questa opportunità e consentire ai team di collaborare ed essere produttivi, in qualsiasi modo e ovunque decidano di lavorare”.