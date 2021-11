Panasonic presenta il proiettore LCD da 7000LM con obiettivo fisso

Panasonic ha annunciato oggi il lancio di una nuova serie di proiettori LCD progettati per rispondere alla crescente richiesta da parte di istituzioni in ambito education e di aziende per strumenti che favoriscano la collaboration e che forniscano immagini nitide e brillanti.

La serie PT-VMZ71 comprende quattro modelli con risoluzione WUXGA, un range da 5200-7000lm e un alto contrasto 3.000.000:1, e rappresenta la soluzione ideale per le aule più luminose, per gli ambienti di apprendimento ibridi, o per i nuovi spazi di lavoro e le sale riunioni pensate per agevolare la collaborazione. Disponibile da febbraio 2022, questa serie sostituirà l’attuale serie PT-VMZ60 per offrire una maggiore luminosità e ulteriori funzionalità, pur preservando le caratteristiche di leggerezza e compattezza. Infatti, con un peso di soli 7,2kg[1], PT-VMZ71 è il proiettore top di gamma più leggero della sua categoria.

Questa serie consente un’installazione flessibile e si adatta alla tendenza di prediligere sale riunioni e spazi collaborativi più piccoli. Inoltre, è dotata di funzioni di spostamento verticale e orizzontale dell’obiettivo, correzione Keystone orizzontale/verticale e angolare, oltre ad integrare una nuova funzione di correzione per schermi 6-Point, che aiuta a sfruttare al meglio gli spazi nelle aule e negli uffici o nelle applicazioni di digital signage.

Il nuovo Digital Zoom Extender aumenta il range di utilizzo dell’ottica e riduce la necessità di modificare il posizionamento delle staffe di montaggio a soffitto nel caso in cui i proiettori della serie VMZ71 vengano utilizzati per sostituire i proiettori precedentemente installati.

Progettata per offrire la migliore esperienza di presentazione per garantire una comunicazione fluida ed efficace, la serie supporta i segnali di ingresso 4K, è dotata di zoom ottico flessibile 1.6x, terminali HDMI compatibili con i segnali di comando CEC che consentono un facile utilizzo con un unico telecomando per tutte le apparecchiature AV compatibili e offre una vasta gamma di opzioni di collaborazione. Tra queste figurano un modulo wireless opzionale e l’alimentazione tramite USB, per gestire direttamente accessori esterni che permettono di condividere facilmente una varietà di contenuti multimediali su schermi di grandi dimensioni.

Per ridurre i costi di gestione e aumentare l’affidabilità, la serie PT-VMZ71 è dotata della sorgente di luce laser SOLID SHINE Panasonic e del filtro Eco, che non necessita di essere sostituito per 20.000 ore. Il consumo energetico in modalità NORMALE è ridotto del 15% rispetto ad alcuni modelli della serie precedente.