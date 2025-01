Perform 75: la cuffia Bluetooth di Jabra studiata per il retail

Il settore del retail si è trasformato e richiede agli addetti ai lavori agilità e conoscenza, per soddisfare le esigenze dei clienti di oggi. Per andare incontro a questa tendenza Jabra, marchio dell’audio-video professionale, migliora il mondo dei lavoratori frontline con il lancio di Jabra Perform 75, la nuova cuffia Bluetooth progettata specificamente per i professionisti impiegati negli ambiti del commercio al dettaglio.

Recenti ricerche dimostrano che l’accesso tempestivo alle informazioni è fondamentale affinché i dipendenti del settore retail possano svolgere i loro compiti in modo efficiente e al meglio delle loro capacità. Per aiutarli ad affrontare questa sfida, Perform 75 si propone ai lavoratori del retail come una cuffia appositamente configurata che li mantiene connessi, informati e pronti ad assistere i clienti in modo più efficace.

Integrandosi perfettamente con i principali dispositivi palmari dei lavoratori frontline, Perform 75 offre un accesso istantaneo e a mani libere alle informazioni critiche, consentendo ai dipendenti di rimanere concentrati sulle loro mansioni e di garantire una conoscenza eccellente dei prodotti e una migliore esperienza dei clienti nel punto vendita.

Alimentare operazioni di vendita al dettaglio più intelligenti con l’IA

Nel mondo del retail ogni secondo è importante e una comunicazione efficace tra i team è fondamentale. Ecco perché Perform 75 è stata progettata con un pulsante dedicato che si integra con le funzionalità Push-to-Talk (PTT) fornite direttamente dal dispositivo portatile. Con la semplice pressione del pulsante, gli utenti possono comunicare istantaneamente, risolvendo problemi e continuando a svolgere le loro mansioni, come le operazioni di cassa e il rifornimento degli scaffali.

Compatibile con molte piattaforme leader come Microsoft, Zebra Technologies, Zello e altre ancora, la cuffia Perform 75 offre la funzionalità pronta all’uso per lavorare con la testa sollevata e senza doversi chinare o distrarre.

La connessione Bluetooth integrata porta il tutto a un livello superiore, consentendo ai dipendenti di accedere a qualsiasi applicazione vocale sui loro dispositivi palmari, comprese le applicazioni emergenti basate sull’Intelligenza Artificiale; come gli assistenti virtuali a comando vocale, che consentono di recuperare informazioni in tempo reale, mantenendo la concentrazione sulle attività in corso. Questa perfetta integrazione garantisce la compatibilità con le principali piattaforme esistenti e apre la strada ai futuri flussi di lavoro basati sull’Intelligenza Artificiale.

Jabra Perform 75 consente ai dipendenti di rimanere a mani libere mentre parlano con i colleghi, utilizzano software come il Voice-Directed Picking o ricevono aiuto da un assistente dell’Intelligenza Artificiale. In questo modo è più facile ottenere le informazioni di cui hanno bisogno, essere più produttivi e concentrarsi sulla resa di un servizio eccellente. Il risultato è una migliore esperienza in store per i clienti e una forza lavoro potenziata.

La cuffia Perform 75 è realizzata per gli ambienti di vendita al dettaglio più complessi

Gli ambienti di vendita al dettaglio possono essere complessi, con condizioni tutt’altro che ideali per le apparecchiature o le comunicazioni. Ecco perché la Perform 75 è stata progettata appositamente per eccellere in questi contesti.

La cuffia funziona in modo affidabile a temperature comprese tra 60°C e -30°C, e il suo robusto design, con classificazione IP65, resiste anche all’umidità elevata e alla polvere, garantendo prestazioni affidabili in condizioni estreme.

Dotata, inoltre, della tecnologia leader di settore di cancellazione del rumore del microfono di Jabra che blocca il 99% del disturbo di fondo: dai lavori di costruzione nelle vicinanze all’affollamento di un negozio durante l’alta stagione delle vendite, assicurando una ricezione chiara e accurata delle richieste.

La facilità d’uso e il comfort per tutto il turno di lavoro sono al centro della progettazione della Perform 75. Il suo design modulare semplifica i passaggi da un turno all’altro, grazie a componenti intercambiabili come i supporti per testa o nuca, il blocco microfono e le batterie. Questo consente ai lavoratori di assemblare rapidamente le cuffie e di scegliere lo stile di vestibilità preferito. La stazione di ricarica opera sulle batterie, mentre un organizer conserva le parti di ricambio, riducendo i tempi di inattività e facilitando la gestione delle apparecchiature.

Principali caratteristiche di Jabra Perform 75

Uno specifico pulsante per la comunicazione istantanea a mani libere Push-to-Talk, per il video con l’IA e la messaggistica tra collaboratori su piattaforme software a comando vocale

Integrazione perfetta con l’ecosistema retail esistente e con le future funzionalità vocali

Stille discreto, leggero e confortevole, che supporta una gamma di stili multipli di vestibilità

Architettura modulare per una transizione senza soluzione di continuità tra i turni e la gestione dell’equipaggiamento

Batteria sostituibile a caldo per ridurre al minimo i tempi di inattività

Accoppiamento semplice per un passaggio di turno senza soluzione di continuità

Disegnato per una facile igienizzazione

Microfono con cancellazione del rumore al 99% per una comunicazione chiara in qualsiasi ambiente

Grado di protezione industriale IP65 per resistere ai difficili ambienti di vendita al dettaglio

Design robusto in grado di funzionare in modo affidabile a temperature comprese tra -30°C e 60°C e testato per cadute fino a 2,1 m.

Jabra Perform 75 va ad aggiungersi al modello Perform 45, già in commercio, rafforzando la linea di cuffie Bluetooth Jabra Perform, costruita per il mondo della vendita al dettaglio.

Dichiarazioni

Andrew Doyle, VP for Frontline Workers di Jabra, ha dichiarato: “L’odierno ambito della vendita al dettaglio richiede agilità e conoscenza da parte dei dipendenti per soddisfare le crescenti aspettative dei clienti. Abbiamo sfruttato la nostra esperienza e lavorato a stretto contatto con i nostri partner per creare una soluzione per il settore del commercio al dettaglio che migliora l’efficienza e il servizio ai clienti. Jabra Perform 75 offre un accesso a mani libere alle informazioni e una comunicazione continua. Integrandosi con le applicazioni esistenti, consente ai dipendenti di lavorare in modo più intelligente, di migliorare l’esperienza dei clienti e di adattarsi al panorama del retail in rapida evoluzione. Questo è il tipo di innovazione che colma il divario tra efficienza operativa e servizio eccezionale”.