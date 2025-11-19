Philips Evnia 27M2N6501L: prestazioni QD-OLED premium alla portata di tutti

Philips Monitors annuncia il nuovo Philips Evnia 27M2N6501L , un monitor QD-OLED dotato di funzionalità all’avanguardia nei giochi, nell’intrattenimento, nella creazione di contenuti e molto altro ancora. Progettato per tutti coloro che desiderano prestazioni incredibili, questo monitor riunisce il meglio, offrendo alcune delle tecnologie più interessanti e richieste oggi a un prezzo accessibile.

Caratteristiche principali

Ambiglow potenziato dall’intelligenza artificiale per un effetto di luce e colore ricco e coinvolgente

Con il nuovo Philips Evnia 27M2N6501L, volevamo creare un monitor che fosse un vero e proprio upgrade, non solo in termini di specifiche tecniche, ma anche di esperienza”, ha affermato Cesar Reyes Acosta, Lead Product Manager, Consumer Monitors presso MMD. “La tecnologia QD-OLED offre una nitidezza e un contrasto straordinari in ogni fotogramma, mentre la frequenza di aggiornamento di 240 Hz garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. In combinazione con il suo design elegante e distintivo, è un monitor che cattura lo spirito Evnia: tecnologia premium e accessibilità per tutti”.

Per i giochi di nuova generazione

L’effetto immersivo del QD-OLED lo rende una delle tecnologie più ambite al giorno d’oggi, ma questo tipo di qualità spesso ha un prezzo elevato ma non è così con il Philips Evnia 27M2N6501L. Questo modello porta il piacere dell’immersione QD-OLED nelle mani di ogni utente che desidera un’esperienza premium ma non ha un budget elevato.

Quando si tratta di caratteristiche innovative, il Philips Evnia 27M2N6501L supera le aspettative: il suo display QD-OLED combina il meglio della tecnologia OLED e quantum dot per offrire colori vivaci, neri profondi e angoli di visione illimitati per immagini straordinarie.

Ma queste sono solo una parte delle promesse del Philips Evnia 27M2N6501L, poiché anche la sua velocità è impeccabile grazie alla frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz, anche i giochi più intensi e ricchi di azione rimangono fluidi e senza ritardi, senza ghosting o judder, garantendo un divertimento senza ostacoli. Altre caratteristiche che migliorano ulteriormente l’esperienza di gioco sono lo Smart Crosshair, lo Stark ShadowBoost e lo Smart Sniper, oltre l’Ambiglow potenziato dall’intelligenza artificiale che analizza il contenuto delle immagini in arrivo ed emette una luce colorata per un effetto avvolgente che rende la visione ancora più coinvolgente.

Oltre alla potenza del QD-OLED, il Philips Evnia 27M2N6501L offre immagini CrystalClear con risoluzione Quad HD 2560 x 1440 pixel, prestazioni visive ulteriormente migliorate dall’High Dynamic Range, 1,07 miliardi di colori e una profondità di colore reale a 10 bit per immagini incredibilmente fluide e realistiche. La precisione e la definizione offerte da queste tecnologie garantiscono una resa delle immagini sbalorditiva, sia che gli utenti stiano giocando, guardando film, creando contenuti visivi di alta qualità o utilizzando software CAD-CAM o di grafica 3D.

Connesso a tutte le attività

Per gli utenti che cercano praticità, personalizzazione e connettività, il Philips Evnia 27M2N6501L ha tutto ciò che serve. Evnia Precision Center consente loro di personalizzare il proprio gioco, ottimizzandolo per adattarlo perfettamente al proprio stile di gioco. Mentre il MultiView offre una doppia connessione e visualizzazione attiva, consentendo agli utenti di lavorare con più dispositivi contemporaneamente per un multitasking senza problemi. L’HDMI 2.1 consente ai giocatori di collegare la propria console o il proprio PC e giocare immediatamente con le massime prestazioni o eseguire in modo nativo il refresh e la risoluzione massimi, sfruttando le prestazioni della propria GPU. Inoltre, i display OLED e QD-OLED di Philips sono coperti da una garanzia del produttore di tre anni, che include la copertura per il burn-in OLED [1] e QD-OLED.

Infine, il Philips Evnia 27M2N6501L garantisce il massimo comfort fisico durante ogni minuto trascorso davanti allo schermo, grazie a numerose caratteristiche ergonomiche e di protezione degli occhi come la modalità LowBlue, la tecnologia Flicker-Free, un supporto completamente regolabile e altro ancora.

Prezzo e disponibilità