Più concentrati con i nuovi Jabra Elite 5

Jabra ha presentato una nuova proposta all’interno della sua nota e pluripremiata gamma di auricolari true wireless: Jabra Elite 5.

Pensati per chi ha bisogno di rispondere alle chiamate ovunque si trovi e perfetti per godersi musica e altro durante il tempo libero, i nuovi auricolari aiutano gli utenti a fuggire da una giornata impegnativa, ad immergersi nella fruizione dei contenuti preferiti o a connettersi, in movimento, con amici e familiari premendo un semplice pulsante.

Gli auricolari Jabra Elite 5 consentono di concentrarsi completamente sul lavoro da svolgere, grazie alla nuova cancellazione attiva del rumore (ANC), ibrida e alimentata dal chipset Qualcomm QCC3050 Bluetooth. L’ANC ibrida utilizza microfoni di feedback all’interno dell’orecchio e microfoni di feedforward all’esterno. Le prestazioni dell’ANC sono quindi meno sensibili al posizionamento degli auricolari nell’orecchio e garantiscono una cancellazione del rumore più affidabile su una gamma più ampia di frequenze.

Il design ergonomico del prodotto garantisce inoltre una migliore vestibilità, rendendo le prestazioni dell’ANC ibrida meno condizionate dal posizionamento degli auricolari nelle orecchie e garantendo quindi una migliore performance sia per le chiamate, che per la fruizione di musica e contenuti multimediali.

Gli auricolari Trye Wireless Jabra Elite 5, inoltre, consentono di rispondere alle chiamate in tutta tranquillità grazie alla tecnologia a 6 microfoni, con quelli esterni sempre attivi e quelli interni che supportano la voce in caso di vento. Indossando gli auricolari, l’utente godrà di un audio eccellente grazie agli altoparlanti da 6 mm e ai codificatori SBC, AAC e Qualcomm® aptX™. Jabra ha inoltre collaborato con Spotify per offrire agli utenti la funzione Spotify Tap Playback.

Gli Elite 5 sono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di auricolari dal design elegante e dalla comoda e compatta vestibilità. Non solo vantano un design iconico, ma anche la possibilità di connettersi facilmente a dispositivi e applicazioni da qualsiasi luogo, sia per la fruizione personale, che per l’utilizzo professionale. Questa connettività avanzata è supportata dalle tecnologie vocali come Bluetooth Multipoint, Google Fast Pair*, Microsoft Swift pair*, Google Assistant** e Alexa Built-In.

E anche dopo 7 ore di riproduzione con l’ANC attivato (28 ore con la custodia di ricarica), gli auricolari offrono un comfort che dura tutto il giorno. Ma non è tutto: gli Elite 5 vantano anche un’equalizzazione personalizzabile e sono in grado di resistere alla pioggia o al sole, grazie al livello di protezione IP55.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Calum MacDougall, SVP di Jabra: «La società odierna, caratterizzata da ritmi frenetici, riduce i tempi di attenzione e aumenta il potenziale di distrazione, rendendo sempre più difficile concentrarsi sulle cose importanti. Jabra comprende questa esigenza e ha progettato gli Elite 5 che offrono la possibilità di concentrarsi, connettersi e telefonare con la mente libera».

Caratteristiche e specifiche principali degli auricolari Jabra Elite 5

La cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida blocca un maggior numero di rumori di fondo, grazie alla tecnologia Qualcomm QCC3050 Bluetooth SoC

Tecnologia di chiamata a 6 microfoni con soppressione del rumore del vento

Potenti altoparlanti da 6 mm per un suono avvolgente che emoziona e arriva al cuore

Equalizzazione personalizzabile e funzione Spotify Tap Playback

Fino a 7 ore di autonomia con l’ANC attivato (fino a 28 ore con la custodia di ricarica wireless)

Google Assistant** e Alexa Built In per un’assistenza in movimento e a mani libere

Facile accoppiamento con Google Fast Pair* and Microsoft Swift Pair*

Bluetooth Multipoint mantiene la connessione a due dispositivi contemporaneamente

Livello di protezione IP55 contro polvere e acqua

Qualcomm® aptX™ Audio

Elite 5, prezzi e disponibilità

Jabra Elite 5 é disponibile presso rivenditori selezionati al prezzo di vendita suggerito 149 euro.