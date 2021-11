Plustek annuncia MobileOffice S410 Plus, lo scanner ultraportatile

Caratterizzato da un design pulito e lineare, un’estrema compattezza e da un peso di soli 410 grammi, il nuovo MobileOffice S410 Plus di Plustek rappresenta sicuramente una delle scelte migliori che si possano fare quando si ha la necessità di digitalizzare documenti di diverso tipo e formato ovunque ci si trovi. Per essere subito operativi basta, infatti, collegarlo alla porta USB del proprio laptop ed è, quindi, perfetto anche in mobilità .

In grado di digitalizzare documenti fino al formato A4, ma anche ricevute, scontrini, biglietti da visita, tessere e card plastificate, questo piccolo scanner Plustek, oltre che per la sua flessibilità, si distingue anche per la sua facilità d’utilizzo. Infatti, rileva automaticamente gli originali e fa partire la loro scansione non appena vengono inseriti, velocizzando e semplificando le operazioni di digitalizzazione.

Grazie al software in dotazione i documenti digitalizzati possono venire salvati su cloud, condivisi in pochi istanti con altri utenti e visualizzati su smartphone e tablet. Il software Plustek DocAction mette poi a disposizione su Windows sofisticate funzionalità di OCR (basate su tecnologia ABBYY FineReader), mentre la compatibilità TWAIN assicura la compatibilità con tutti i più diffusi programmi per la gestione delle immagini e delle scansioni.

Principali Caratteristiche Tecniche di Plustek MobileOffice S410 Plus

Design elegante e portabilità

I ridotti ingombri e la sua leggerezza rendono questo scanner ideale sia per i professionisti che lavorano in movimento, sia per l’utenza domestica.

Semplicità d’uso e scansioni automatiche

I documenti vengono rilevati automaticamente e non è necessaria alcuna operazione per avviare la loro scansione.

Gestione versatile degli originali

MobileOffice S410 Plus è in grado di gestire documenti di diverso tipo e formato, comprese ricevute, biglietti da visita, scontrini e card plastificate.

Elaborazione avanzata delle immagini

Il software DocAction consente di ottimizzare le scansioni e di organizzarle rapidamente.

Possibilità d’integrazione

L’estrema flessibilità di questo scanner ne consente anche una facile integrazione all’interno di chioschi self service.

Il nuovo MobileOffice S410 Plus è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 109 Euro IVA inclusa.