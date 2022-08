Smartphone vivo: per un “back to school” tecnologico

Prestazioni avanzate, batteria affidabile e sistema di fotocamere all’avanguardia: ecco come gli smartphone V23 5G, Y76 5G e X80 Pro 5G di vivo, produttore di smartphone a livello mondiale, sono in grado di supportare gli utenti nella vita di tutti i giorni dove lo smartphone è protagonista in sempre più contesti.

Che si tratti di studenti alle prese con la scelta del primo smartphone, di lavoratori che rientrano in ufficio o più semplicemente di utenti che hanno necessità di cambiare smartphone, vivo suggerisce tre smartphone di diverse tipologie, ognuno dei quali integra caratteristiche differenti.

vivo V23 5G: selfie luminosi e scocca che cambia colore con la luce del sole

Progettato per gli amanti dei selfie e per chi è molto attento al design del proprio smartphone, vivo V23 5G, integra, a supporto della fotocamera frontale da 50 MP con autofocus e da una fotocamera super grandangolare a 105° da 8MP, il Dual Tone Spotlight: un sistema composto da quattro luci LED presente nella parte anteriore dello smartphone vivo che si attivano e disattivano in modalità manuale o automatica e permettono di personalizzare anche l’atmosfera e la luminosità della foto in maniera rapida. Risultato? Selfie e videochiamate luminosi anche al buio. La versione Sunshine Gold di vivo V23 5G è stata inoltre realizzata con una scocca posteriore in vetro fotocromatico che cambia colore quando è esposto alle frequenze ultraviolette della luce del giorno passando da calde tonalità dorate a sfumature di toni blu-verde.

Come funziona? La superficie cangiante è un’innovazione frutto di un lavoro pluriennale che include lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecniche e modalità di incorporare uniformemente una pellicola fotocromatica sul retro del telefono. Sviluppato da una delle aziende leader nel settore, il materiale ha una componente in grado di cambiare colore quando esposto alla luce UV. L’effetto non è dato da un processo chimico, che potrebbe danneggiare o consumare lo strato, ma si tratta di un processo stabile e reversibile, scelto perché garantisce la possibilità di essere ripetuto più volte e in grado quindi di durare per tutta la vita dello smartphone.

vivo Y76 5G: batteria a lunga durata e design sottile, ideale per chi è spesso fuori casa

Elegante e con uno spessore di soli 7.79mm, Y76 5G è lo smartphone vivo per chi è attento al rapporto prezzo-prestazione ma non vuole rinunciare alla qualità delle caratteristiche tecniche principali. Y76 5G è dotato di una fotocamera posteriore avanzata da 50 MP, sistema Multi-Turbo che ottimizza l’utilizzo della rete, prestazioni di gioco avanzate e dissipazione del calore. La batteria a lunga durata da 4100 mAh e la tecnologia vivo FlashCharge da 44 W, rendono inoltre Y76 5G uno smartphone affidabile anche in caso di utilizzo intenso durante tutto il giorno.

Pratico e intuitivo grazie anche all’interfaccia utente, Funtouch OS 12, Y76 5G integra diverse funzionalità vantaggiose come il supporto dual-SIM e il sensore di impronte digitali laterale, oltre alla connettività 5G.

vivo X80 Pro: il premio per le occasioni speciali

vivo X80 Pro è l’ultimo smartphone presentato da vivo che vanta un sistema fotografico all’avanguardia co-ingegnerizzato con ZEISS e integra diverse nuove funzionalità in grado di elevare l’esperienza fotografica da mobile, tra cui la modalità ZEISS Cinematic sviluppata in collaborazione con ZEISS.

Una delle novità più interessanti di X80 Pro è sicuramente la funzione ZEISS Cinematic Video Bokeh che crea una sfocatura ovale in formato cinematografico 2.39:1, ricreando visivamente l’effetto delle lenti cinematografiche anamorfiche, permettendo quindi di registrare video incredibilmente espressivi e di un’elevata qualità estetica. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore e un ampio lettore di impronte digitali ultrasonico 3D garantiscono agli utenti un’esperienza davvero innovativa. In particolare, la seconda innovazione, garantisce uno degli sblocchi più veloci nel settore mobile, in soli 0,2 secondi; Grazie, infatti, all’area di riconoscimento 11,1 volte più grande rispetto ai tradizionali lettori di impronte digitali in-display, l’esperienza complessiva di sblocco risulta notevolmente migliorata.