Rally AI Camera: arrivano le videocamere più evolute di Logitech

Logitech lancia Rally AI Camera e Rally AI Camera Pro, le nuove videocamere per conferenze che integrano funzionalità avanzate di intelligenza artificiale in un design discreto e minimale, pensate per gli spazi di grandi dimensioni. Rally AI Camera Pro rappresenta la videocamera più intelligente mai sviluppata da Logitech, mentre Rally AI Camera si distingue per la sua capacità di fondersi armoniosamente con l’ambiente.

Nuova intelligenza e automazione per ambienti ampi e complessi

Con questi due nuovi modelli, Logitech unisce il meglio dei due mondi come la qualità superiore dell’iconica Rally Camera, apprezzata dai clienti, e le più avanzate funzionalità di video intelligence solitamente riservate ai dispositivi di fascia più alta. Il tutto in un formato compatto, ideale per un’integrazione elegante in sale consiliari, open space e ambienti formativi.

Prima soluzione Logitech con installazione a incasso per un’estetica quasi invisibile

Le videocamere possono essere installate a soffitto, sopra o sotto un display, a parete oppure incassate direttamente nel muro, garantendo una presenza discreta e coerente con il design dell’ambiente. La privacy è assicurata da un otturatore automatico che segnala chiaramente quando la videocamera è spenta.

“Le Rally AI Camera sono progettate per supportare l’ufficio hybrid-first, dove la tecnologia scompare sullo sfondo per consentire una perfetta integrazione tra mondo fisico e digitale”, ha dichiarato Henry Levak, VP of Product, Logitech for Business. “Dalle sale riunioni compatte fino agli spazi più grandi, offrono un’esperienza cinematografica ai partecipanti, risolvendo al contempo in modo silenzioso le sfide quotidiane di IT manager, gestori dello spazio e professionisti della Workplace Experience.”

Esperienze di riunione più eque grazie all’intelligenza artificiale

Le Rally AI Camera sono dotate della tecnologia di inquadratura video adattiva RightSight 2 basata sull’intelligenza artificiale e di ottiche di elevata qualità, per superare le disuguaglianze tipiche delle riunioni ibride. Ispirate alle tecniche cinematografiche, le videocamere adattano il punto di vista in tempo reale, inquadrando automaticamente il gruppo, il relatore singolo oppure organizzando i partecipanti in una griglia dinamica.

Visuali multicamera per catturare ogni prospettiva

Più videocamere possono operare in modo coordinato a supporto di soluzioni come Zoom Intelligent Director e la visualizzazione multicamera di Microsoft Teams, dando vita a interazioni coinvolgenti che richiamano una vera e propria produzione cinematografica, più che una classica riunione aziendale.

Entrambi i modelli sono dotati di un obiettivo progettato su misura con sensore di immagine da 1 pollice e campo visivo di 115°, in grado di catturare ogni dettaglio ed espressione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Rally AI Camera Pro integra, inoltre, una seconda videocamera ottica con zoom ibrido 15x, ideale per riprendere relatori e dettagli chiave con estrema precisione, rendendo più coinvolgenti anche gli spazi più ampi.

Più valore per IT, ambienti e gestori dello spazio

Sul fronte della gestione, le Rally AI Camera rispondono alle esigenze di chi si occupa di configurazione IT, amministrazione e pianificazione degli spazi, offrendo al contempo un eccellente rapporto qualità-prezzo e un investimento strategico per le aziende.

Dai dati al risparmio sui costi immobiliari

L’utilizzo degli spazi è spesso una variabile complessa e costosa. Le Rally AI Camera rilevano quando e come vengono utilizzate le sale riunioni, quante persone le occupano e con quale frequenza, inviando i dati a Logitech Sync. Questo consente ai responsabili dello spazio di lavoro di avere una visione d’insieme per ottimizzare la pianificazione degli ambienti. La stessa tecnologia permette di prenotare e liberare automaticamente le sale in base alla presenza effettiva, eliminando riunioni fantasma e sprechi di spazio.

Riduzione del carico operativo per i team IT

L’installazione è semplice e veloce. È sufficiente una connessione USB oppure utilizzare un unico cavo di categoria compatibile con l’Extension Kit opzionale. Le videocamere si integrano con sistemi audio per conferenze come Rally Plus o con soluzioni audio professionali. La connettività Wi-Fi o Ethernet consente la gestione in rete tramite Logitech Sync, con distribuzione remota, aggiornamenti e troubleshooting centralizzati.

Progettate nel rispetto della sostenibilità

Le Logitech Rally AI Camera sono progettate per ridurre l’impatto ambientale, grazie all’utilizzo di alluminio a basse emissioni di carbonio e a imballaggi in carta proveniente da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate.

Riprese su larga scala a un prezzo competitivo

Logitech Rally AI Camera Pro garantisce conferenze ad alte prestazioni a 2.999 Euro, mentre Rally AI Camera a 2.499 Euro, offrendo prestazioni avanzate a un valore competitivo. Saranno disponibili nei colori grafite e off-white a partire rispettivamente dalla prossima primavera ed estate.