Readiris PDF: disponibile la nuova versione per Win/Mac

IRIS (Gruppo Canon), player attivo mondialmente nella scansione portatile e nei software PDF, annuncia il lancio di Readiris PDF 23 (per Windows e Mac), l’ultimo aggiornamento del software Readiris PDF per la conversione, pubblicazione, creazione, modifica e firma digitale di qualsiasi documento in formato PDF.

Readiris PDF Business per Windows e per Mac è un’applicazione dedicata alla gestione dei PDF che offre un set completo di funzioni OCR, di acquisizione e di composizione dei documenti, tutto in un unico ambiente.

Readiris PDF accorpa tutti gli strumenti di manipolazione dei documenti in un’unica piattaforma per gestire in modo efficiente PDF, immagini e scansioni. È la soluzione “all-in-one” di creazione e conversione dei documenti PDF per gli uffici digitali!

Readiris Business anticipa le tue esigenze e include caratteristiche davvero uniche, come l’esclusiva separazione automatica dei documenti basata su conteggio pagine, codici a barre, pagine vuote o OCR zonale. Inoltre consente di risparmiare tempo grazie all’esclusiva assegnazione automatica del nome ai documenti basata su Smart zone, codici a barre o OCR zonale del testo.

Oltre a disporre di utili annotazioni PDF, commenti, timbri o markup, potrai facilmente unire, dividere, ordinare, convertire, modificare o firmare elettronicamente i tuoi PDF. Readiris PDF Business offre tutte le funzionalità di importazione da file o direttamente da qualsiasi scanner, oltre alla funzione di riconoscimento OCR in 138 lingue.

Oltre alle numerose funzionalità esistenti di Readiris PDF, la nuova versione include una vasta gamma di nuove caratteristiche:

Compatibilità con macOS e supporto universale chip Mac

Tecnologia avanzata iDRS di IRIS inclusa

Nuovi connettori Cloud con Google Drive

Nuovo connettore per SharePoint

ESCLUSIVA assegnazione automatica del nome ai documenti

ESCLUSIVA separazione automatica dei documenti

Libreria dedicata, lettura e rilevamento dei codici a barre

Preimpostazioni intelligenti per codici QR (Invia un’e-mail a, Visita il mio sito web, vCards, chiamami…)

Navigazione e leggibilità dell’interfaccia utente migliorate, 24 lingue disponibili

Chiedi e ottieni la tua PROVA GRATUITA di Readiris PDF Business: Marketing.Distri@iriscorporate.com