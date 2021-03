realme 7 5G nella configurazione 8 GB+128 GB nella colorazione Baltic Blue è proposto al prezzo di listino di 279,90 euro

A partire dal mese di marzo, realme 7 5G nella configurazione 8 GB+128 GB sarà disponibile in esclusiva presso i negozi TIM e sul sito www.tim.it.

Lo smartphone realme nella colorazione Baltic Blue è proposto al prezzo di listino di 279,90 euro. Sono previste anche opzioni di rateizzazione con zero anticipo a 9 euro al mese per 30 mesi.

Inoltre, chi acquista realme 7 5G nella versione 8 GB+128 GB – anche in caso di pagamento rateizzato – avrà l’abilitazione gratuita dei Giga previsti nella propria offerta per navigare sulla rete 5G di TIM per la durata di 3 mesi. Al termine della promozione, sarà possibile prolungare l’offerta al prezzo di 5 euro al mese.

realme 7 5G è la perfetta espressione della missione dell’azienda, ovvero rendere accessibili a un vasto pubblico le esperienze e le tecnologie generalmente riservate ai prodotti di fascia alta, tra cui proprio il 5G, nella cui divulgazione e democratizzazione realme è da sempre in prima linea.

Oltre alla compatibilità con il 5G, realme 7 5G vanta prestazioni avanzate a tutto tondo, grazie a una scheda tecnica che comprende un display ultra fluido da 6,5” con frequenza di aggiornamento di 120Hz, il potente processore MediaTek Dimensity 800U, una grande batteria da 5000 mAh con Dart Charge da 30 W, che consente di arrivare al 50% di carica in soli 26 minuti. Caratteristiche che contribuiscono a rendere realme 7 5G perfetto anche per gli appassionati di gaming, oltre che per tutte le altre attività quotidiane.