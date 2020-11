Il realme 7 5G è il prodotto più venduto della promozione messa in atto dall’azienda tra tutti i prodotti realme inclusi

realme 7 5G si è confermato lo smartphone 5G più conveniente del 2020 e ha registrato il record di vendite durante il Black Friday tra tutti i prodotti realme inclusi nella promozione.

Lanciato in pre-order lo scorso 19 novembre, realme 7 5G ha entusiasmato gli utenti con le sue caratteristiche, consentendo a tutti di accedere all’esperienza 5G. Offerto in anteprima nel mercato europeo, l’ultimo modello proposto è il primo telefono in questa fascia di prezzo a essere alimentato da Mediatek Dimensity 800U e supporta 5G+5G DSDS.

realme 7 5G è inoltre dotato di un incredibile schermo da 6,5 pollici 120Hz Ultra Smooth per un’esperienza visiva eccezionale, 30W Dart Charge e batteria da 5000mAh che può essere ricaricata al 100% in soli 65 minuti. Con una durata della batteria ultra-lunga e ricarica super-veloce, realme 7 5G è in grado di offrire agli utenti un’esperienza senza soluzione di continuità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Madhav Sheth, Vice Presidente di realme e CEO di realme Europa: «realme ha una mission importante: offrire a tutti la tecnologia 5G. L’Europa è un mercato importante per realme ed è per questo che abbiamo lanciato prima qui questo nuovo dispositivo. Raggiungere questi fantastici risultati è stato un grande traguardo e ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo ovvero offrire il 5G a tutti».

realme: sconti fino a 200 euro

realme è orgogliosa di diversificare la sua offerta 5G per consentire a tutti di avere accesso a dispositivi tecnologicamente avanzati. In occasione del Black Friday, dal 27 al 30 novembre, realme offrirà una vasta gamma di prodotti con sconti fino a 200 euro su realme.com, Amazon e Unieuro.