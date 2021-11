Riello UPS Sentryum Rack, l’UPS modulare per gli ambienti industriali

La serie Sentryum Rack è disponibile sia in versione standalone da 20 kVA/kW sia versione modulare da 20 a 160 kVA/kW, entrambe possono essere in configurazione di uscita sia monofase che trifase. I Riello UPS Sentryum Rack garantiscono la massima flessibilità del sistema grazie all’elevata adattabilità a qualsiasi rete di alimentazione e all’installazione plug&play che non necessita di particolari setting o interventi da parte dell’operatore .

I singoli moduli, che possono essere sia monofose SRM (Sentryum Rack Monofase) sia trifase SRT (Sentryum Rack Trifase), sono compatibili con i normali armadi standard da 19” in ambito networking e industriale; e nei modelli di armadi Sentryum Rack (dotati di pannello interruttori) possono essere installati fino 60 kVA/kW con 3 moduli da 20 kVA/kW, con la possibilità di raggiungere i 160 kVA/kW totali con più armadi installati in parallelo. La possibilità di realizzare sistemi di parallelo sino a 160 kVA/kW viene comunque garantita anche con armadi standard da 19”.

“Il nostro reparto ricerca e sviluppo per la progettazione e la realizzazione della nuova gamma Sentryum Rack si è avvalso di tecnologie e componentistiche di ultima generazione. Questo ci ha permesso di sviluppare un prodotto migliorato rispetto alla generazione precedente sia dal punto di vista dell’efficienza energetica che delle performance generali” ha commentato Luigi Ferrari, Technical Marketing e Product Manager di Riello UPS.

Le connessioni di potenza sono gestite da robusti cavi e connettori plug&play della Harting, specifici per operare in ambienti industriali gravosi, che consentono di garantire semplicità e sicurezza in fase di inserimento e rimozione degli stessi. I morsetti di collegamento dei moduli sono disposti in modo tale che le connessioni dei segnali di comunicazione siano isolate e separate da quelle di potenza (ingresso, uscita, linea di bypass, batteria) garantendo così la completa immunità dai disturbi generati dalla rete di alimentazione elettrica, caratteristica che li rende adatti agli ambienti industriali dove questa è solitamente disturbata.

Sentryum Rack garantisce inoltre grande flessibilità e semplicità sia durante le fasi di manutenzione o sostituzione di un modulo, sia nel caso venga aggiunto al sistema un ulteriore modulo UPS per aumentare la potenza disponibile o la ridondanza.