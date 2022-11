Rittal RiMatrix, livelli di protezione alti in uno spazio ristretto

Per rispondere con efficacia alla trasformazione digitale, che sta raggiungendo sempre più ambiti nella vita quotidiana e nell’industria, Rittal ha presentato i suoi nuovi Micro Data Center RiMatrix.

Si tratta di strutture compatte per data center completi di tutti gli elementi chiave del sistema OT, come rack, alimentazione, raffreddamento, monitoraggio e sicurezza, in grado di garantire alti livelli di protezione in uno spazio ristretto. Oltre a essere utilizzati come data center periferici in ambienti difficili, possono anche fornire l’infrastruttura IT completa per amministrazioni e supermercati, senza modifiche strutturali di rilievo. I Micro Data Center RiMatrix possono anche eseguire il backup dei dati in luoghi che richiedono un elevato livello di protezione fisica.

Rittal RiMatrix: standardizzati, adattabili e rispettosi del clima

I nuovi Micro Data Center Rittal sono preconfigurati per diverse classi di potenza e applicazioni, con verifiche di fattibilità per applicazioni personalizzate. Sono disponibili in tutto il mondo e in tempi rapidi. In questo modo si risparmia tempo, si velocizza la configurazione e si riduce il consumo energetico.

Rittal ha inoltre sviluppato un configuratore che permette ai propri partner IT, di selezionare il data center più adatto per i loro clienti. Questo tool online consente di verificare la fattibilità, assicura una procedura d’ordine priva di errori e riduce i tempi di selezione, consegna e messa in funzione