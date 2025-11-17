RKP-C220: la serie di PC industriali AI-ready di Moxa

Moxa, azienda specializzata nelle comunicazioni e nelle reti industriali, è orgogliosa di annunciare il lancio dei suoi primi PC industriali per montaggio su rack predisposti per l’IA: la serie RKP-C220.

La famiglia di PC industriali (IPC) RKP-C220 è dotata di uno slot PCIe x16 che supporta schede GPU a lunghezza intera per accelerare le prestazioni delle applicazioni dell’intelligenza artificiale (AI) nei nodi edge. Slot PCIe aggiuntivi, uno di tipo x8 e uno di tipo x1, danno la possibilità di sfruttare ulteriori opzioni di espansione flessibili. Il robusto design termico senza ventola, il processore ad alte prestazioni e le opzioni di espansione I/O complete consentono al PC industriali della serie RKP-C220 di garantire prestazioni ottimali con i sistemi distribuiti per le applicazioni Edge AI.

Secondo un rapporto di Markets and Markets, la tecnologia AI sta trainando la domanda di soluzioni decentralizzate per l’elaborazione dei dati e il processo decisionale in tempo reale. Eliminando la latenza, le funzioni AI eseguite nei nodi edge industriali consentono di analizzare i dati in tempo reale e velocizzare il processo decisionale autonomo, il che si traduce in una maggiore efficienza operativa, velocità, precisione e scalabilità.

RKP-C220: sfruttare il potenziale dell’Edge AI utilizzando IPC x86 con supporto GPU

I PC industriali RKP-C220, con i loro versatili slot PCIe, tra cui uno slot x16 che supporta schede GPU a lunghezza intera, è stato sviluppato per piattaforme AI in grado di gestire in modo efficiente la pulizia dei dati, l’analisi complessa dei dati e per dare risposte accurate alle richieste degli utenti. Inoltre, la serie RKPC220 ha superato il test Intel Edge System Qualification (Intel ESQ) utilizzando il modello linguistico AI per il Metro Device Qualification Test. Questa qualifica certifica la capacità della famiglia RKP-C220 di eseguire modelli linguistici AI impegnativi con prestazioni elevate, facilitando un rapido sviluppo di applicazioni AI.

La serie di PC industriali RKP-C220 è costruita utilizzando la tecnologia di dissipazione del calore senza ventola brevettata da Moxa, per garantire prestazioni affidabili. Dirigendo in modo efficiente il calore del processore verso un’aletta di raffreddamento esterna, il computer è in grado di garantire un funzionamento continuo e stabile mentre esegue modelli linguistici AI complessi, per offrire prestazioni elevate senza necessità di manutenzione nei nodi edge.

Più efficienza operativa con i PC industriali in formato rack 2U robusti, ad alte prestazioni e salvaspazio

Progettata per soddisfare i requisiti esigenti delle applicazioni Edge AI di nuova generazione, la serie RKPC220 offre una potenza di elaborazione senza pari. I PC industriali in formato rack senza ventola funzionano su un ampio intervallo di temperature è integrano un processore Intel Core di tredicesima generazione con un massimo di 24 core e 32 thread, garantendo l’esecuzione fluida di carichi di lavoro intensi. La serie RKP-C220 offre una flessibilità di archiviazione completa per una gestione versatile dei dati, supportando due slot SSD da 2,5 pollici e tre slot di archiviazione M.2 ad alta velocità con due set di Intel RST RAID 0/1.

Inoltre, i PC industriali della serie RKP-C220 sono offrono una ricca serie di opzioni di connettività, tra cui fino a 8 porte LAN, 10 porte seriali e 2 porte CAN, che consentono una perfetta integrazione con diversi dispositivi di campo e la trasmissione di dati su reti complesse.

PC industriali in formato da rack predisposti per l’IA – Caratteristiche principali della serie RKP-C220

Processore Intel Core Raptor Lake-S di tredicesima generazione e chipset Intel Q670E

Supporto della scheda GPU NVIDIA RTX Series FLFH con TDP fino a 200 W

3 slot PCIe per moduli di espansione: slot PCIe x16, x8 (4 lane) e x1

2 slot SSD SATA da 2,5″ bloccabili e 3 slot di espansione SSD M.2 M key che supportano 2 set di RAID0/1

2 socket SODIMM che supportano fino a 64 GB

Ricca serie di interfacce: fino a 8 porte LAN, fino a 10 porte seriali e 2 porte CAN

Intervallo di temperatura di funzionamento da -30 a 60 °C

Computer in formato rack 2U con design senza ventola

Dichiarazioni

“In un ambiente IIoT complesso, la capacità di supportare l’analisi di dati massivi dipende dalla disponibilità di un’infrastruttura di dispositivi edge affidabile. La serie di PC industriali RKP-C220 è progettata per soddisfare questi requisiti con la capacità di supportare le soluzioni Edge AI, consentendo di creare applicazioni IIoT intelligenti in tutta tranquillità”, afferma Jonas Chen, responsabile del settore x86 IPC presso Moxa.