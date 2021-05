Sulla scia dell’annuncio che Tesla (NASDAQ: TSLA) non accetterà più Bitcoin come modalità di pagamento, Bitcoin è precipitato fino al 12%.

Il crollo del prezzo di Bitcoin ha generato onde d’urto attraverso il cryptoverse, con un gran numero di monete che hanno subito una tendenza al ribasso simile.

Nonostante tutto il caos in giro, Cardano sembra essere la moneta più verde tra le prime venti criptovalute per valore di mercato.

Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e DogeCoin hanno registrato perdite a due cifre.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha smentito l’intera criptovaluta dopo aver annunciato che Tesla non accetterà più Bitcoin come modalità di pagamento per i suoi veicoli, citando preoccupazioni ambientali. Il mercato ha ceduto sotto il peso dell’annuncio poiché l’intera capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha perso il 10,13% nelle ultime 24 ore.

Cardano: La Moneta Più Verde Che Fa Guadagni

L’influenza che Elon Musk ha sull’ecosistema delle criptovalute è indiscussa, ed è stata dimostrata più volte negli ultimi mesi. L’ultima prova della sua influenza è stata l’annuncio che il gigante automobilistico Tesla non accetterà più Bitcoin come mezzo di pagamento per i suoi veicoli.

In reazione alla notizia, il mercato è andato in rovina, con Bitcoin che è sceso fino a $ 42.500. Allo stesso modo, altre monete hanno reagito negativamente all’annuncio di Elon Musk perdendo una parte significativa dei loro valori. Ethereum è sceso del 10,53% a $ 3.753, mentre Binance Coin ha perso il 7,28% del suo valore di mercato. Dogecoin e Litecoin sono crollati con ampi margini, scambiando rispettivamente a $ 0,4159 e $ 316,59.

In questo caos, Cardano è stata la principale risorsa crittografica che è rimasta ribelle dopo aver guadagnato un impressionante 12,08% nelle ultime 24 ore per scambiare a $ 1,91. La forte forma di Cardano l’ha vista superare il suo precedente massimo storico e stabilire un altro record di $ 1,96, puntando fermamente sul segno di $ 2.

I guadagni di Cardano lo spingono al quarto posto, sotto Binance Coin e sopra Tether. Questi guadagni hanno dato a Cardano una capitalizzazione di mercato di oltre $ 61 miliardi in mezzo all’incremento dell’incertezza.

Il Rovescio Della Medaglia

In seguito all’annuncio di Elon Musk, MicroStrategy ha acquistato più Bitcoin mentre il prezzo della criptovaluta affondava.

La società ha dichiarato di aver speso $ 15 milioni per acquistare circa 271 Bitcoin.

La società di investimenti di strategia aziendale ha precedentemente acquistato Bitcoin e ora possiede $ 2,24 miliardi nella principale criptovaluta. Anche se momentaneamente Bitcoin e’ in declino, a lungo termine la moneta digitale si e’ dimostrata stabile.

Per chi volesse approfittare di questo momento per investire in Bitcoin è necessario trovare una piattaforma affidabile, come Bitcoin Revolution, per esempio, dove iniziare.

L’inversione Di Marcia Di Elon Musk

L’annuncio di Elon Musk che Tesla non accetterà Bitcoin come pagamento per il suo veicolo è stato uno shock per milioni di appassionati di criptovalute. Ha reso nota la sua posizione in un tweet, citando il “crescente utilizzo di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin”.

Ha notato che Tesla non venderà nessuno dei Bitcoin ma lo utilizzerà per le transazioni non appena Bitcoin inizierà a utilizzare un modello energetico più sostenibile

La dichiarazione di Elon Musk ha osservato che Tesla terrà d’occhio altre criptovalute che utilizzano molta meno energia per l’estrazione e le transazioni.

Dalla sua dichiarazione, un’ondata di scosse si è diffusa in tutto il mercato, provocando il crollo dei prezzi. Nelle ultime 24 ore, l’intera capitalizzazione di mercato delle criptovalute è diminuita fino al 10,13%, con Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e Litecoin a farne le spese.

Tuttavia, Cardano e Kusama hanno continuato a guadagnare numeri significativi nonostante le prospettive ribassiste del mercato.