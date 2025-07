SF560: TCL lancia la nuova linea di Smart TV QLED con Fire TV integrata

TCL, specialista globale nell’elettronica di consumo e brand noto nei segmenti grandi schermi, TV Mini LED e Google TV, presenta oggi i nuovi Smart TV serie SF560.

Con la serie SF560 TCL introduce una nuova linea di TV QLED Full HD, disponibile nei formati 32, 40 e 43 pollici. Questi modelli, con sistema operativo Fire TV, arricchiscono ulteriormente l’offerta di televisori pluripremiati del brand, offrendo un’esperienza smart e intuitiva che consente di godere dei contenuti in modo coinvolgente.

Design moderno e tecnologia QLED avanzata

I TV QLED Full HD serie SF560 si presentano con uno schermo sottile e completamente piatto, una struttura leggera e un design moderno. Utilizzano la tecnologia Quantum Dot Pro con Colorful Quantum Crystals, che garantisce una qualità d’immagine superiore con colori brillanti e realistici, maggiore efficienza energetica e un’esperienza visiva migliorata.

Contenuti smart con Fire TV e supporto HDR10

Con il sistema operativo Fire TV, gli utenti possono scegliere tra oltre 400.000 film e serie TV disponibili sulle piattaforme streaming. Il controllo è semplice grazie al telecomando vocale con Alexa incluso: è possibile cambiare canale, regolare il volume, aprire app e persino controllare altri dispositivi smart compatibili della casa, tutto con la voce. La serie SF560 supporta inoltre la decodifica completa dei contenuti in HDR10, analizzando le immagini scena per scena per migliorare contrasto e resa visiva. Anche i contenuti non HDR vengono ottimizzati per offrire una qualità simile all’HDR, con luminosità intensa, dettagli in ombra eccezionali e colori vivaci.

Audio immersivo con Dolby e DTS

La serie SF560 garantisce un audio di alta qualità grazie a Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X, offrendo un suono tridimensionale che avvolge lo spettatore a 360° per un’esperienza immersiva in ogni ambiente.

Modelli e prezzi consigliati al pubblico

La serie TCL SF560 è disponibile da subito con i seguenti modelli e prezzi consigliati*:

32SF560 – €199

– €199 40SF560 – €249

– €249 43SF560 – €299

*Il prezzo finale è a discrezione del rivenditore.